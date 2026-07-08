Angola: La BNA et la Banque centrale de la RDC signent un mémorandum d'entente

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) et la Banque centrale de la République démocratique du Congo (RDC) ont signé, mercredi à Luanda, un mémorandum d'entente destiné à renforcer l'intégration financière, à faciliter les relations économiques et à accroître la résilience des systèmes financiers des deux pays.

L'accord a été signé par les gouverneurs de la BNA, Manuel Tiago Dias, et de la Banque centrale de la RDC, André Nkualoloki.

À cette occasion, Manuel Tiago Dias a indiqué que ce mémorandum établissait un cadre global de coopération institutionnelle fondé sur l'échange d'informations et d'expériences, l'assistance technique, ainsi que l'intégration et l'interopérabilité des systèmes de paiement.

Il a précisé que le document couvre également l'utilisation des instruments de paiement numériques, la supervision des systèmes de paiement et la facilitation des paiements transfrontaliers.

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Selon le gouverneur de la BNA, le développement des paiements transfrontaliers devrait contribuer à réduire les coûts et les délais des transactions, à favoriser une plus grande formalisation des flux financiers, à stimuler les échanges commerciaux et à renforcer l'intégration économique entre l'Angola et la RDC.

Il a souligné que cet accord vise à faire en sorte que la proximité géographique et les relations économiques entre les deux pays s'accompagnent de mécanismes financiers et de paiement toujours plus efficaces, sûrs et accessibles.

Manuel Tiago Dias a estimé essentiel que les équipes techniques des deux institutions travaillent en étroite coordination afin d'identifier les priorités, de définir des initiatives concrètes et d'élaborer un programme de travail permettant de concrétiser les objectifs fixés.

« Nous estimons que les conditions sont désormais réunies de notre côté. La République démocratique du Congo oeuvrera également dans le même sens afin que les systèmes de paiement angolais puissent communiquer avec ceux de la RDC. Les transactions pourront ainsi être effectuées de manière plus sûre, plus rapide et à moindre coût », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que la BNA entend promouvoir une coopération institutionnelle dynamique, favorisant le partage des connaissances et des expériences, le renforcement des capacités des institutions et, surtout, le développement économique.

De son côté, le gouverneur de la Banque centrale de la RDC, André Nkualoloki, a déclaré que le protocole de coopération signé témoigne de l'importance des échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a affirmé que les nouveaux mécanismes de paiement qui seront mis en place permettront d'accélérer les échanges commerciaux entre les peuples angolais et congolais.