Angola: Le Brent évolue en territoire positif

8 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le Brent, référence du marché angolais, a ouvert la séance de mercredi à 76,19 dollars le baril, soit une hausse de 4,08 dollars par rapport à l'ouverture de la veille.

Le prix du pétrole brut de la mer du Nord a poursuivi sa progression après la révocation par les États-Unis de la licence générale autorisant la vente de pétrole iranien.

Mardi, le prix du Brent a fluctué entre 72,04 et 76,60 dollars, clôturant la séance en hausse de 3 %.

Depuis trois jours consécutifs, la moyenne journalière est en hausse, s'établissant à 74,287 dollars le baril.

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