Angola: Les ports lusophones appelés à faire de la langue un avantage concurrentiel

Luanda — L'administrateur commercial du Port de Luanda, Silvano de Araújo, a exhorté mercredi les ports des pays lusophones à transformer leur position géographique stratégique et leur communauté linguistique en un véritable avantage concurrentiel.

Il s'exprimait à l'ouverture de la table ronde des comités de l'Association des ports de langue portugaise (APLOP), organisée à Luanda jusqu'à jeudi sous le thème : « Ports lusophones : de la compétence à la compétitivité mondiale ».

Silvano de Araújo a souligné que les ports de l'espace lusophone bénéficient également d'importantes façades maritimes, de corridors logistiques à fort potentiel de transformation et de marchés en pleine croissance.

Il a toutefois estimé que ces atouts ne pourront être pleinement valorisés qu'au prix d'une coordination renforcée et d'une meilleure interopérabilité entre les pays, sans négliger la formation des ressources humaines, le renforcement des capacités d'exécution et l'adoption d'une vision commune orientée vers les résultats.

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Dans son intervention, il a averti que le contexte international, marqué par de nouvelles exigences réglementaires et une accélération des mutations technologiques, ne laisse aucune place au « confort de l'immobilisme ». Selon lui, l'avantage concurrentiel ne repose plus uniquement sur la situation géographique, mais surtout sur la capacité de réaction, la qualité des institutions, l'innovation et l'intelligence organisationnelle.

Dans cette perspective, il a estimé que la communauté portuaire lusophone devait ambitionner de devenir un véritable réseau de coopération technique, une plateforme de formation et une voix influente dans les débats portant sur la transition numérique, le développement durable, la connectivité et la gouvernance maritime, tout en constituant un instrument permettant de rapprocher le potentiel des réalisations concrètes.

Prévue sur deux jours, la rencontre est organisée en collaboration avec l'Association des ports d'Angola (APANG). Les participants y examinent notamment la gouvernance et l'exploitation portuaire dans les pays lusophones, les défis communs et les modèles d'avenir, les entraves à la libre navigation et leurs répercussions sur les contrats de transport maritime, ainsi que les compétences des juridictions maritimes et des cours des comptes.

Les débats portent également sur le contrôle des ports par l'État, les dispositions relatives à la restriction de l'accès des navires aux ports pour des motifs environnementaux, de défense, de sécurité ou de politique étrangère, ainsi que sur la cybersécurité, la résilience numérique des infrastructures portuaires, l'intelligence artificielle et l'automatisation, ainsi que leurs applications dans les ports lusophones.

L'APLOP est une organisation internationale créée pour promouvoir la coopération, la modernisation et la défense des intérêts des ports des États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), à savoir l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe et le Timor-Leste.