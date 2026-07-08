Angola: Mise en avant de l'importance des investissements chinois dans la diversification de l'économie nationale

Icolo e Bengo — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguêns de Oliveira, a souligné, mardi dans la province d'Icolo e Bengo, l'implication des entreprises chinoises dans la diversification de l'économie nationale.

Le gouvernant a fait ces déclarations à la presse lors de l'inauguration du complexe industriel "Phoenix Bridg", qui regroupe cinq unités de production de matériaux de construction.

Selon le ministre, le pays bénéficie désormais d'unités répondant aux normes internationales de production, de qualité et de sécurité de ces produits, saluant la diversité des produits fournis par les entreprises chinoises.

Il a affirmé que cette initiative s'inscrit dans la vision du Gouvernement, qui vise à diversifier l'économie, à réduire la dépendance aux importations et à créer des emplois qualifiés pour les citoyens.

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Il a par ailleurs remercié le Gouvernorat d'Icolo e Bengo pour la mise en place et le suivi de projets de cette envergure, contribuant à la production nationale, à la création d'emplois et à l'amélioration des revenus des familles.

À son tour, l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin, a considéré cette initiative comme un résultat important de la participation active des entreprises chinoises au développement économique de l'Angola et de l'approfondissement de la coopération bilatérale en matière d'investissements industriels.

« La Chine attache une grande importance à la coopération en matière d'investissement avec le peuple angolais et encourage les entreprises à participer pleinement au processus de diversification économique de l'Angola », a conclu le diplomate.