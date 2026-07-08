Angola: Mise en avant de l'importance des investissements chinois dans la diversification de l'économie nationale

7 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NGS/AJQ/SB

Icolo e Bengo — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguêns de Oliveira, a souligné, mardi dans la province d'Icolo e Bengo, l'implication des entreprises chinoises dans la diversification de l'économie nationale.

Le gouvernant a fait ces déclarations à la presse lors de l'inauguration du complexe industriel "Phoenix Bridg", qui regroupe cinq unités de production de matériaux de construction.

Selon le ministre, le pays bénéficie désormais d'unités répondant aux normes internationales de production, de qualité et de sécurité de ces produits, saluant la diversité des produits fournis par les entreprises chinoises.

Il a affirmé que cette initiative s'inscrit dans la vision du Gouvernement, qui vise à diversifier l'économie, à réduire la dépendance aux importations et à créer des emplois qualifiés pour les citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a par ailleurs remercié le Gouvernorat d'Icolo e Bengo pour la mise en place et le suivi de projets de cette envergure, contribuant à la production nationale, à la création d'emplois et à l'amélioration des revenus des familles.

À son tour, l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin, a considéré cette initiative comme un résultat important de la participation active des entreprises chinoises au développement économique de l'Angola et de l'approfondissement de la coopération bilatérale en matière d'investissements industriels.

« La Chine attache une grande importance à la coopération en matière d'investissement avec le peuple angolais et encourage les entreprises à participer pleinement au processus de diversification économique de l'Angola », a conclu le diplomate.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.