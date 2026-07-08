Angola: La Banque mondiale réaffirme son soutien au programme AgroCorredores pour accélérer la diversification agricole

Benguela — Le représentant de la Société financière internationale (Groupe Banque mondiale) en Angola, Vasco Nunes, a réaffirmé, à Benguela, l'engagement de l'institution à mobiliser des investissements publics et privés afin de soutenir le programme AgroCorredores, dans le but d'accélérer la diversification de l'agriculture.

Initiative du ministère de l'Agriculture et des Forêts (MINAGRIF), AgroCorredores Angola constitue une plateforme nationale de coordination qui intègre les corridors économiques de Lobito et de Malanje. Elle réunit le Gouvernement, les partenaires internationaux au développement, le secteur privé, les universités et les coopératives.

La Banque mondiale figure parmi les principaux partenaires de ce programme, aux côtés du Fonds international de développement agricole (FIDA), de la Banque africaine de développement (BAD), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Union européenne.

C'est dans ce contexte que le responsable principal pour l'Angola de la Société financière internationale (IFC) a indiqué que la vision du Groupe Banque mondiale s'inscrit dans la stratégie du gouvernement angolais visant à promouvoir une agriculture inclusive, compétitive et créatrice d'emplois, notamment en faveur de la jeunesse.

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Selon lui, cette vision repose également sur le renforcement de la sécurité alimentaire et le développement des zones rurales.

Il a mis en exergue le rôle structurant des AgroCorredores, en particulier celui du Corridor de Lobito, en soulignant qu'ils permettent de réduire considérablement les coûts logistiques en rapprochant les zones agricoles éloignées des centres industriels et des ports d'exportation grâce au chemin de fer de Benguela.

Vasco Nunes a également cité plusieurs entreprises nationales bénéficiant de l'appui technique et financier de l'IFC, notamment Fonseca Irmão & Filhos, Grupo Carrinho, Angonabeiro, Maxi, Fazenda Vira-Sol, ENIC, WM, Loki et Mirage, qu'il a présentées comme des exemples d'opérateurs privés développant déjà des chaînes de valeur inclusive avec les producteurs nationaux.

Il a expliqué que le Groupe Banque mondiale soutient l'Angola à travers trois institutions complémentaires : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), chargée du financement de programmes publics tels que MOSAP, PDAC et Diversifica Mais ; la Société financière internationale (IFC), spécialisée dans le financement et l'assistance technique au secteur privé ; ainsi que l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), qui fournit des garanties destinées à réduire les risques encourus par les investisseurs.

Il a souligné que l'IFC privilégie les investissements permettant d'intégrer des milliers de petits producteurs aux chaînes de valeur agro-industrielles, plutôt que des modèles de production isolés, estimant que la participation du secteur privé est déterminante pour transformer l'agriculture nationale.

Vasco Nunes a également mis en avant la forte demande du marché intérieur, la croissance de l'agro-industrie et l'intégration verticale des entreprises comme autant d'opportunités faisant de l'Angola une destination attractive pour de nouveaux investissements dans le secteur agricole.