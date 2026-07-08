Angola: Football - Petro de Luanda effectue sa préparation d'avant-saison en Espagne

7 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — La formation angolaise de Petro de Luanda tiendra son stage de préparation d'avant-saison en Espagne, avec cinq matchs amicaux déjà confirmés.

Le club champion en titre préparera la saison 2026-2027, les examens médicaux débutant le 11 de ce mois, sous la direction de João Pedro Sousa, qui fera ses débuts dans le football africain.

Les « Tricolores » angolais disputeront cinq rencontres sur le sol espagnol, affrontant respectivement Valence, Al-Ittihad (Libye), Huesca, le CD Teruel et le Nàstic.

L'équipe de Petro séjournera en Espagne du 18 juillet au 7 août.

Parmi les nouvelles recrues annoncées figurent Neblú (gardien de but), Hélder Costa (ailier), Ivan Cavaleiro (attaquant), Núrio Fortuna (arrière gauche) et Deybi Flores (milieu offensif).

Outre le Girabola, le Petro de Luanda disputera également la Supercoupe, la Coupe d'Angola et la Ligue des champions.

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