Angola: Arrestation de 45 individus pour exploitation minière illégale de l'or à Bengo

7 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FS/PA/DF/LUZ

Caxito — La police nationale a arrêté 45 personnes, parmi lesquelles un citoyen supposé de la RDC, lors d'une opération dénommée « Fio do Ouro II », dans les zones d'exploitation illégale de l'or, à Banza São Paulo, dans la municipalité de Nambuangongo, province de Bengo.

L'opération s'est déroulée dans des zones où les orpailleurs réalisaient des activités illicites de recherche de l'or.

S'adressant ce mardi à la presse, le directeur de la communication institutionnelle et du bureau de presse du commandement provincial de la police nationale de Bengo, Lucas Miranda, a précisé que les suspects avaient été surpris en pleine activité de l'or dans les zones interdites.

Le directeur a ensuite indiqué que la police avait réussi à capturer 45 citoyens, tous de sexe masculin âgés de 18 à 72 ans, ainsi qu'à saisir tous les moyens utilisés dans l'extraction de l'or.

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Au cours de la même opération, la police a procédé à la fermeture de l'entreprise Org-Bri-Commerce Geral e Prestation de Services, qui opérait dans la région avec des engins lourds sans permis d'extraction d'or.

Pour Lucas Miranda, la patrouille se poursuivra sans relâche pour empêcher toute nouvelle extraction illicite de l'or et les crimes d'agression à l'environnement, annonçant une enquête sur l'implication présumée de fonctionnaires dans le réseau d'exploitation minière illégale.

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