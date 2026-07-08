Angola: Le Gouvernorat de Zaire met 74 projets à impact social à la disposition de la population

Mbanza Kongo — Soixante-quatorze projets à impact social, inscrits au portefeuille d'investissements publics du Gouvernorat de Zaïre, ont été achevés et mis à la disposition de la population au cours du deuxième trimestre de cette année.

Ce chiffre fait partie d'un portefeuille de 134 actions enregistrées ces dernières années par le gouvernorat, a révélé mardi à Mbanza Kongo le directeur du Bureau des études, de la planification et des statistiques, Ednildo Teixeira, lors de la première réunion du Conseil de consultation communautaire, présidée par le gouverneur Adriano Mendes de Carvalho.

Selon le responsable, 42 projets ont été mis en oeuvre dans le cadre du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), 30 grâce à un financement extérieur et un grâce à la différence de revenus pétroliers.

Parmi les actions sociales réalisées, le directeur du Bureau des études, de la planification et des statistiques du Gouvernorat provincial a souligné la construction de 140 salles de classe et de cinq unités sanitaires dans différentes localités de la région.

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Il a ajouté que dans le domaine des infrastructures de logement, six projets ont été menés à terme, notamment l'inauguration des 200 appartements du complexe résidentiel Teta Lando, dans la ville de Mbanza Kongo.

Concernant les voies de communication, Ednildo Teixeira a indiqué que quatre projets et deux autres dans les secteurs de la défense et de la sécurité ont été achevés, précisant que 18 projets sont en bonne voie, 23 sont au point mort et 20 autres sont en phase de résiliation de contrat.

« Le Gouvernorat provincial interrompra certains projets en raison d'une double inscription au portefeuille du PIIM et prévoit de résilier 14 contrats sur les 23 actions sociales bloquées par le manque de compétences techniques des entreprises de construction contractantes », a-t-il déclaré.

Il a affirmé que pour l'exercice 2026, la province prévoit d'investir 12 718 000 kwanzas dans divers projets à impact social.

Lors de la rencontre, qui s'est tenue dans le deuxième bâtiment du Gouvernorat provincial, les programmes d'alimentation scolaire et de lutte contre la pauvreté ont également été analysés.