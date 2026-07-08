Angola: L'IDF à Zaire dénonce la dévastation de la flore dans les zones frontalières avec la RDC

Mbanza Kongo — Le chef du département de l'Institut de développement forestier (IDF) dans la province de Zaire, Ovídio ouvre, a dénoncé mardi, à Mbanza Kongo, la dévastation massive de la flore dans les municipalités frontalières de la République démocratique du Congo.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable a indiqué que la situation est particulièrement préoccupante dans les municipalités de Soyo, Luvo, Cuimba et Nóqui, où des citoyens congolais pénètrent illégalement sur le territoire national et abattent d'importantes quantités d'arbres pour la production de charbon de bois et de bois d'œuvre.

Inquiet face à ce phénomène qui prend des proportions alarmantes dans la région, il a appelé à une action concertée pour enrayer cette tendance.

« La situation est préoccupante, car nous connaissons l'impact négatif de la déforestation sur l'environnement », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté qu'en plus de l'abattage massif d'espèces végétales dans ces municipalités frontalières, des incendies de végétation anarchiques et à grande échelle, pratiqués à des fins de braconnage, sont également fréquemment constatés.

Il a indiqué que l'Institut de développement forestier de la région est incapable de répondre adéquatement à ce phénomène en raison du nombre insuffisant d'inspecteurs de l'environnement, actuellement au nombre de 10 spécialistes.

« Nous ne disposons que de 10 inspecteurs de l'environnement, répartis dans quatre des onze municipalités de la province de Zaire. C'est un nombre dérisoire pour faire face à la dévastation de la faune et de la flore de la région », a-t-il souligné.

Il a mentionné que, pour atténuer le problème, le secteur qu'il dirige dans la région mène des campagnes de sensibilisation auprès de la population résidant dans les zones frontalières et au-delà, afin de les encourager à collaborer avec les autorités pour signaler les contrevenants.