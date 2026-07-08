Sénégal: Dakar et Washington s'accordent pour approfondir leurs échanges sur les question sécuritaires (Officiel)

Les gouvernements du Sénégal et des Etats-Unis d'Amérique ont convenu d'accroître leurs échanges sur les questions de sécurité, de lutte contre le narcotrafic tout en renforçant leur coopération économique par la promotion des investissements, a-t-on appris de la diplomatie sénégalaise.

Ces engagements émanent d'une rencontre tenue mardi à Dakar entre le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et une délégation d'officiels américains dirigée par Michael McCabe, responsable de la sous-commission pour l'Afrique de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis.

Dans un communiqué rendu public dans la foulée de l'audience, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur souligne que les deux parties les deux parties sont convenues de poursuivre leurs échanges sur les questions sécuritaires.

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Elles se sont en même temps engagées à approfondir leurs échanges dans la lutte contre le narcotrafic et la gestion des migrations, lesquelles passent également par un renforcement de la coopération économique, notamment à travers la promotion des investissements, indique la source.

Le chef de la diplomatie sénégalaise a insisté, lors de l'audience, sur le caractère stratégique des relations entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, soulignant à cet égard le rôle particulièrement important de la diplomatie parlementaire.

De son côté, Michael McCabe a salué l'action du Sénégal en Afrique et son rôle dans la préservation de la stabilité politique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine, mentionne le communiqué.