Sénégal: L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité se dote d'une antenne médico-sociale à Kolda

8 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a inauguré, mercredi, à Kolda, un centre médico-social destinée à offrir des soins de proximité à ses agents basés dans cette région du Sud du pays.

"Si aujourd'hui nous avons choisi Kolda, c'est parce que la région concentre l'un des plus grands nombres de populations d'ASP après Dakar et Fatick", a expliqué son directeur général, Seydina Oumar Touré, en procédant à l'inauguration de cette infrastructure.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans la politique étatique de couverture sanitaire universelle, notant que l'agence qui compte actuellement plus de 10 000 agents ambitionne de mettre l'accent sur le matériel et le personnel, pour une meilleure qualité de service offert aux populations.

Le centre médico-social dispose de 20 lits d'hospitalisation, d'une ambulance et d'un laboratoire en cours d'installation, a indiqué M. Touré, rappelant que ses éléments bénéficient d'une prise en charge subventionnée à hauteur de 80% grâce à leur mutuelle de santé depuis sa création.

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La structure sera dotée prochainement d'un scanner et d'un appareil de radiographie, a fait savoir le directeur de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité.

Il a toutefois précisé que les prestations se feront en étroite collaboration avec les services régionaux de la santé ainsi que le centre hospitalier régional de Kolda

Lire l'article original sur APS.

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