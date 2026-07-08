Sénégal: Ziguinchor - Une association milite pour une meilleure participation citoyenne au processus de développement

Ziguinchor — Un atelier de deux jours consacré au renforcement des compétences civiques de 25 jeunes et femmes issus d'organisations de la région de Ziguinchor (sud) s'est ouvert mercredi, sous l'égide de l'association "Wa Mbedmi", dans le cadre du projet Civic Lab-Wax Ak, a constaté l'APS.

Selon la présidente de l'association "Wa Mbedmi", Jaly Badiane, Ziguinchor représente la troisième étape de cette initiative, après Matam et Tambacounda.

Elle souligne que ce laboratoire citoyen vise à promouvoir une meilleure participation des citoyens au processus de développement et aux instances de prise de décision, en privilégiant une représentation équitable des organisations communautaires de la région.

Mme Badiane a précisé que cette formation constitue "le début d'un processus" qui sera suivi par des activités de mentorat, de tutorat et d'accompagnement destinées à soutenir la conception et la mise en oeuvre de projets communautaires.

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Elle a souligné que le renforcement des capacités des jeunes et des femmes sur les questions de gouvernance, d'engagement citoyen et de développement communautaire permettra de répondre aux défis liés à une population majoritairement jeune et de favoriser un développement durable des territoires à partir des initiatives locales.

Le directeur régional du Développement communautaire et de la Promotion de l'équité, Bakary Sidy Ndiaye, estime que cette initiative intervient dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources, les menaces sécuritaires et les effets du changement climatique.

D'après M. Ndiaye, qui présidait l'ouverture de cet atelier, ces défis exigent un investissement accru dans le capital humain, une gouvernance responsable et un engagement renforcé des citoyens.

Il a ajouté que cette démarche s'inscrit dans les orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui répond, dit-il, à l'appel des autorités à privilégier une logique d'impact des projets et programmes au bénéfice des communautés.