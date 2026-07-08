Sénégal: Le PNLP inquiet de la montée des nouveaux produits du tabac (Coordonnateur)

Saint-Louis — Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT), le docteur Omar Ba, a réitéré son inquiétude relative à la hausse de la consommation des nouveaux produits du tabac communément appelés cigarettes électroniques, encore mal connues des populations.

"Ces nouveaux produits du tabac, communément appelés cigarettes électroniques, sont extrêmement prisés par les enfants. Ils nous inquiètent en termes de consommation, de conséquences sanitaires, mais aussi de réglementation", a-t-il déclaré.

Il intervenait à Saint-Louis, en marge des journées de restitution de l'enquête GATS (Global Adult Tobacco Survey), une enquête mondiale sur le tabagisme initiée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et le PNLT.

Cette rencontre se tient depuis mardi dans la capitale nord du Sénégal, à l'intention des journalistes, des agents des forces de défense et de sécurité (FDS), des gérants d'hôtels et de restaurants.

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L'enquête a certes révélé une baisse de la consommation du tabac classique. Toutefois, les résultats ont également mis en évidence une nouvelle forme de consommation liée à l'essor des nouveaux produits du tabac.

Il attire l'attention des populations sur les risques liés à l'usage de ces produits (cigarettes électroniques et autres), jugeant qu'ils sont souvent banalisés à tort, alors qu'ils sont tout aussi dangereux que les produits du tabac déjà connus.

Selon lui, le plus préoccupant est l'ignorance qui entoure ces cigarettes électroniques, encore mal connues des populations, des éducateurs et des parents.

Le docteur Ba plaide ainsi pour l'adoption d'une législation spécifique encadrant ces nouveaux produits du tabac, déjà interdits dans certains pays qui les fabriquent uniquement pour les exporter vers les pays en développement.

Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabac juge qu'il était important de se rendre dans certaines régions afin de partager ces résultats avec les différents acteurs concernés.

L'enquête GATS fournit de nombreuses informations sur la problématique du tabagisme au Sénégal, indique le coordonnateur du PNLT.

Il a également évoqué les dangers de l'exposition à la fumée du tabac, qui continue de faire des ravages au sein de la population.

D'où l'intérêt, selon lui, d'impliquer les forces de défense et de sécurité dans l'application de la législation sur la consommation du tabac dans les lieux publics, tout en sensibilisant les gérants de ces établissements au respect de cette réglementation.