Sénégal: Touba - 31 personnes interpellées lors d'une opération de sécurisation

Touba — Trente-et-une personnes ont été interpellées, quatre véhicules mis en fourrière et 125 pièces d'identité saisies dans la nuit du 7 au 8 juillet à Touba, lors d'une opération de sécurisation dénommée "Karangué Baol", a appris l'APS de source policière.

L'opération s'est déroulée de 21 heures à 5 heures du matin et a mobilisé 117 éléments des commissariats de Diourbel, Mbacké, Bambey et Touba, avec l'appui de leurs commissariats secondaires et des éléments du Groupement mobile d'intervention (GMI).

La Brigade régionale de sécurité (BRS) a également pris part à cette opération, sous la coordination du commissaire central, chef du Service régional de la Sécurité publique de Diourbel, Younousse Diédhiou.

Au total, 16 véhicules ont été déployés et sept points de contrôle ont été installés, notamment au commissariat spécial de Touba, à Madyana, Darou Mousty, sur les routes de Keur Kabe, Keur Baye Lahad, Daara Djolof et Belel.

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Les forces de sécurité ont également investi les secteurs de Ndamatou, Gouye Mbinde et du commissariat spécial de Touba.

L'opération s'est déroulée sans incident, selon la même source.

Cet exercice va se poursuivre dans les départements de Mbacké, Diourbel et Bambey, dans le cadre de l'opération "Karangué Baol".

Le dispositif sera maintenu jusqu'à cinq jours avant le Grand Magal de Touba, en début août, afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens à l'approche de ce grand rassemblement religieux.