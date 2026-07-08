Sénégal: L'académie de Ziguinchor enregistre un taux de réussite provisoire de 18,08 % au premier tour du Baccalauréat

8 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — L'académie de Ziguinchor (sud) a enregistré un taux de réussite provisoire de 18,08 % au premier tour du baccalauréat général 2026, avec 2.002 admis, sur un total de 11.420 candidats inscrits, selon les résultats provisoires publiés par l'Office du baccalauréat.

Dans le détail, 1.137 candidates ont été reçues dès le premier tour, contre 865 garçons admis d'office.

Au total, 11.076 candidats ont effectivement composé, 344 étant déclarés absents.

Les séries littéraires ont regroupé l'essentiel des candidats avec 10.285 inscrits, contre 1.135 pour les séries scientifiques et techniques.

Parmi les 355 mentions enregistrées, on dénombre 5 mentions "Très Bien", 36 mentions "Bien" et 314 mentions "Assez Bien".

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