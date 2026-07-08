Guinée: La Direction nationale des PME et le cabinet STAUNCH signent un partenariat stratégique pour soutenir les entreprises

La Direction nationale des Petites et Moyennes Entreprises et du Contenu Local (DN-PME-CL) a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de soutien au secteur privé en signant, le lundi 29 juin 2026, un accord de partenariat avec le cabinet STAUNCH. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la Direction nationale, en présence des responsables des deux institutions.

À travers cette collaboration, la DN-PME-CL et le cabinet STAUNCH entendent conjuguer leurs expertises afin de renforcer les capacités des PME guinéennes, faciliter leur accès au financement et promouvoir un écosystème entrepreneurial plus performant et plus compétitif.

Dans le cadre de cet accord, la Direction nationale s'engage notamment à identifier et orienter les PME éligibles vers les différents programmes d'accompagnement, à mettre à disposition les informations et les cadres institutionnels nécessaires, à assurer la coordination avec les structures publiques et les partenaires techniques, ainsi qu'à valoriser ce partenariat dans ses différentes initiatives en faveur du secteur privé.

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De son côté, le cabinet STAUNCH mettra son expertise au service des entreprises bénéficiaires en partageant les opportunités de financement disponibles, en apportant un accompagnement technique en matière de structuration et d'ingénierie financière, en proposant un suivi personnalisé des PME, en organisant des formations de renforcement des capacités et en produisant des rapports techniques sur les actions réalisées.

Pour le Directeur national des PME et du Contenu Local, Mamadou Diao Diallo, cette signature traduit la volonté de la Direction de s'appuyer sur des compétences complémentaires afin de mieux répondre aux attentes des autorités et des entrepreneurs. «Nous avons signé ce partenariat avec le cabinet STAUNCH, spécialisé dans la facilitation du financement et le renforcement des compétences des entreprises, afin de développer davantage nos activités. Nous sommes convaincus que l'implication des cabinets privés permettra de répondre de manière plus structurée aux objectifs qui nous sont assignés à travers notre contrat de performance », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que, malgré les compétences disponibles au sein de la Direction, l'ouverture vers des partenaires spécialisés constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité des services offerts aux PME. «Notre souhait est que le cabinet facilite l'intégration du secteur privé dans les nouveaux programmes et demeure pleinement engagé dans la mise en oeuvre des actions prévues par cet accord», a-t-il ajouté.

Même enthousiasme du côté du cabinet STAUNCH. Son gérant associé, Mohamed Bachir Diallo, a souligné que ce partenariat vise avant tout à renforcer les compétences des entrepreneurs et à favoriser leur accès aux mécanismes de financement.

«La Direction nous apportera les orientations nécessaires, tandis que nous mettrons en oeuvre notre expertise en évaluation des compétences afin de bâtir des programmes adaptés aux besoins des entrepreneurs. Nous voulons également les préparer à accéder plus facilement aux financements et contribuer à la création d'un véritable écosystème d'investissement en Guinée», a-t-il expliqué.

Selon lui, cette collaboration permettra également d'améliorer l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et de promouvoir davantage le contenu local dans les initiatives de développement économique.

Spécialisé dans le conseil en entreprise, l'accompagnement d'affaires, l'entrepreneuriat et l'implantation des investisseurs en Guinée, le cabinet STAUNCH intervient notamment dans le conseil stratégique aux PME, l'accompagnement des entreprises étrangères souhaitant s'installer sur le marché guinéen ainsi que dans la formation et le coaching des entrepreneurs.

À travers ce partenariat, la Direction nationale des PME et du Contenu Local confirme sa volonté de bâtir des alliances stratégiques avec des acteurs spécialisés afin d'offrir aux petites et moyennes entreprises un accompagnement plus efficace, de stimuler leur croissance et de renforcer leur contribution au développement économique de la Guinée.