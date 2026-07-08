Afrique de l'Ouest: Financement du développement dans la région - La Boad et la Cica-Re unissent leurs forces

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) et la Compagnie commune de réassurance des Etats membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances (Cica-Re) renforcent leur coopération. Les deux institutions ont signé, le 7 juillet à Lomé 2026, un accord stratégique destiné à intégrer davantage les mécanismes d'assurance et de réassurance dans le financement des projets de développement en Afrique de l'Ouest.

Paraphé par le vice-président de la Boad, Abdoulaye Daffé, et le directeur général de la Cica-Re, Karim Diarassouba, cet accord vise à développer une collaboration durable autour de la gestion des risques, un enjeu devenu central dans un contexte marqué par l'augmentation des incertitudes économiques, climatiques et financières.

Les deux institutions entendent notamment mutualiser leurs expertises techniques, renforcer les compétences de leurs équipes, développer des solutions d'assurance adaptées aux projets financés et promouvoir des mécanismes innovants de couverture des risques au profit de l'écosystème financier régional.

Sécuriser les investissements pour accroître leur impact

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A travers ce partenariat, la Boad cherche à consolider ses dispositifs de transfert et de partage des risques afin de sécuriser davantage les investissements qu'elle finance.

Intervenant au nom du président de la Boad, Serge Ekué, le vice-président Abdoulaye Daffé a indiqué que cette coopération s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'institution, notamment dans son approche « Originate to Distribute », qui vise à diversifier les sources de financement et à mieux répartir les risques entre les différents acteurs financiers.

Dans un environnement où les risques deviennent de plus en plus complexes, la maîtrise des outils d'assurance et de réassurance apparaît désormais comme un levier essentiel pour protéger les investissements, optimiser la gestion des bilans et renforcer l'efficacité des financements destinés au développement.

Pour la Cica-Re, cette alliance représente une nouvelle étape dans la mobilisation des capacités africaines au service du développement. « Cet accord de coopération avec la Boad marque une étape importante dans notre ambition commune de mettre l'assurance et la réassurance au service du financement du développement », a déclaré son directeur général, Karim Diarassouba.

Selon lui, la complémentarité entre l'expertise financière de la Boad et le savoir-faire technique de la Cica-Re permettra de mieux sécuriser les projets structurants, de renforcer la résilience des économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et de favoriser une plus grande mobilisation des capacités de réassurance africaines.

Une convergence des stratégies de développement

Le partenariat s'inscrit dans la continuité des orientations stratégiques des deux institutions, à travers le plan « Djoliba... La Suite » de la Boad et le programme « Cica-Re Ambition 2029 ».

Au-delà du renforcement des mécanismes de couverture des risques, les deux partenaires affichent une ambition commune : bâtir un écosystème financier régional plus robuste, capable de soutenir les investissements structurants et de transformer les défis économiques en opportunités de croissance durable pour l'Afrique de l'Ouest.

Dans un contexte où les besoins de financement des infrastructures, de la transition énergétique et du secteur privé restent considérables, cette coopération illustre la volonté des institutions régionales de développer des solutions africaines pour sécuriser les investissements et accélérer le développement économique de la sous-région.