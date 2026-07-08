Ile Maurice: Cyclisme - Révision des protocoles de sécurité

Répondant à une question posée par les députés Jacques Edouard et Franco Quirin, le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, est revenu sur l'accident survenu lors du Mauritius National Road Cycling Championship, le dimanche 28 juin 2026 quand le cycliste M.L. a chuté dans un virage avant le village de Midlands. Les circonstances de l'accident faisant l'objet d'une enquête policière non encore bouclée, le ministre s'est gardé de tout commentaire.

L'ambulance de C-Care, qui assurait la couverture médicale de l'épreuve, est intervenue immédiatement. Face au coût prohibitif des premiers soins, le président de la Mauritius Cycling Federation a sollicité le ministre, dont l'intervention personnelle a permis le transfert du blessé à l'hôpital Victoria, où il reçoit des soins spécialisés. Son état est stable, mais il attend encore des interventions chirurgicales. Le ministre s'est rendu à son chevet et a rencontré sa mère.

Le ministre a détaillé les protocoles de sécurité d'après le rapport de la fédération sur un dispositif conforme aux normes de l'UCI : autorisation policière du parcours, commissaires internationaux, véhicule ouvreur, ambulance suiveuse, huit motards, neuf policiers aux carrefours stratégiques, 13 commissaires de course, barrières à l'arrivée et convoi officiel. La fédération reconnaît toutefois que le cyclisme sur route comporte des risques inhérents, même sur descroutes temporairement fermées.

Un député a cependant relevé une faille de taille : la police n'aurait contrôlé la circulation que pour le peloton de tête, laissant les coureurs détachés, dont M.L., sans protection équivalente. Le ministre a répondu que l'inspection du parcours et la soumission du plan opérationnel à la police faisaient déjà partie des mesures existantes, tout en s'engageant à revoir le cadre avec la fédération et les parties prenantes.

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Par ailleurs, une collecte de fonds a été approuvée par la fédération, en complément de l'assurance fédérale du cycliste et de l'Athlete Welfare Scheme du ministère, désormais étendu aux athlètes retraités. Interpellé sur l'écart entre les frais cliniques, dépassant Rs 100 000, et une couverture d'assurance limitée à Rs 25 000, le ministre a évoqué une hausse du budget alloué à la fédération, sans engagement chiffré précis, insinuant une possible aide en termes de prise en charge.