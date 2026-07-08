Ile Maurice: Une formation gratuite pour mieux connaître ses droits

À quoi servent réellement les droits humains ? Sont-ils uniquement des principes inscrits dans des conventions internationales ou constituent-ils des outils concrets permettant de mieux vivre ensemble ? Pourquoi tant de citoyens connaissent-ils leurs devoirs, mais ignorent encore leurs droits ?Et comment construire une démocratie solide lorsque les institutions demeurent parfois méconnues de ceux qu'elles sont censées servir ?

Ces questions sont au coeur d'un nouveau programme de formation lancé conjointement par DIS-MOI (Droits Humains Océan Indien) et la National Human Rights Commission (NHRC). Intitulée «Human Rights and Citizenship Education» (HRCE), cette initiative entend remettre l'éducation civique et les droits humains au centre de la vie citoyenne mauricienne. Destinée au grand public, elle vise à mieux comprendre le fonctionnement de la République, la Constitution, les droits fondamentaux, mais aussi les responsabilités qui accompagnent la citoyenneté.

Lorsqu'on évoque les droits humains, beaucoup pensent immédiatement aux procès, aux violations graves ou aux organisations internationales. Pourtant, les droits humains commencent bien avant les tribunaux. Ils concernent l'école, la famille, le travail, les réseaux sociaux, les services publics, la santé, l'environnement ou encore la participation à la vie démocratique.

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Ils influencent chaque décision prise par les autorités publiques, mais aussi les comportements quotidiens de chacun. Respecter les droits humains ne consiste pas seulement à défendre ses propres libertés. C'est aussi accepter que les autres bénéficient des mêmes protections, même lorsque leurs opinions diffèrent des nôtres. Cette culture du respect mutuel ne s'improvise pas. Elle s'apprend. C'est précisément cette philosophie qui guide le programme HRCE.

Une ambition qui dépasse la simple sensibilisation

Depuis plusieurs années, de nombreuses campagnes de sensibilisation permettent de faire connaître certaines thématiques liées aux droits humains : violences domestiques, droits des enfants, discrimination, protection des personnes âgées ou encore lutte contre la traite des êtres humains. Mais sensibiliser ne suffit pas toujours. Comprendre les mécanismes institutionnels, connaître les recours existants et maîtriser les principes fondamentaux de la République permettent aux citoyens de devenir de véritables acteurs de la démocratie.

C'est cette évolution que recherche aujourd'hui le programme HRCE. Former non seulement des personnes informées, mais aussi des citoyens capables d'exercer leur esprit critique, de participer au débat public et de contribuer à une société plus juste. Comme le rappelait Nelson Mandela : «Refuser les droits humains à quelqu'un revient à nier son humanité.» Une phrase qui résume parfaitement l'esprit de cette nouvelle initiative.

La formation en bref

Durée : cinq semaines

Fréquence :

Participants :

Lieu :

Une visite pédagogique du Parlement est également prévue afin de permettre aux participants d'observer le fonctionnement concret des institutions démocratiques.

Un programme pour comprendre le fonctionnement de la République

Le programme ne se limite pas à présenter les grands textes internationaux. Il répond également à des questions très concrètes que beaucoup de citoyens se posent :

Que dit réellement la Constitution ?

Pourquoi la séparation des pouvoirs estelle importante ?

Comment fonctionne le Parlement ?

Quel est le rôle d'une commission des droits humains ?

Comment les lois sont-elles adoptées ?

Quels recours possède un citoyen lorsqu'il estime que ses droits sont violés ?

Autant de questions essentielles qui, pourtant, sont rarement abordées en profondeur en dehors des études universitaires. Selon les concepteurs du projet, renforcer la démocratie passe avant tout par une meilleure compréhension de ses mécanismes. Une démocratie ne repose pas uniquement sur l'organisation régulière d'élections. Elle suppose également des citoyens capables d'analyser les politiques publiques, de participer aux débats, d'exercer un esprit critique et de demander des comptes aux institutions. Le programme HRCE s'inscrit précisément dans cette logique de renforcement des capacités citoyennes.

Module 1 : Comprendre d'où viennent les droits humains

Avant de parler de Constitution, de tribunaux ou de conventions internationales, il est nécessaire de comprendre comment les sociétés ont progressivement construit l'idée de dignité humaine. Des premières organisations humaines jusqu'aux sociétés contemporaines, les participants découvriront que les droits humains ne sont pas apparus spontanément. Ils sont le résultat de siècles de luttes contre l'esclavage, les discriminations, les guerres, les dictatures et toutes les formes d'oppression.

Le parcours abordera également l'influence des grandes traditions religieuses dans l'évolution des valeurs universelles, avant de s'intéresser à l'adoption, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, véritable texte fondateur du système international moderne de protection des droits fondamentaux. Les dix principaux traités internationaux ainsi que les principaux mécanismes de protection seront également présentés.

Mais cette première séance ne se limitera pas à un rappel historique. Elle se terminera par une réflexion particulièrement actuelle : les droits humains sont-ils toujours pertinents dans un monde marqué par les conflits armés, les crises migratoires, les bouleversements climatiques et la montée des discours de haine ? Une question volontairement ouverte destinée à nourrir le débat.

Module 2 : Connaître les institutions pour exercer sa citoyenneté

Le deuxième module s'intéresse directement aux institutions mauriciennes. Nombreux sont les citoyens qui connaissent le nom de certaines institutions sans toujours comprendre leur rôle précis. Quelle est la mission de la NHRC ? Quelle différence existe-t-il entre une Commission des droits humains et les tribunaux ? Quel est le rôle de la National Preventive Mechanism Division ? Comment la Constitution protège-t-elle les libertés fondamentales ? Ces questions seront abordées de manière pédagogique afin de permettre aux participants de mieux comprendre les mécanismes institutionnels existants.

Le module reviendra également sur des notions fondamentales telles que la séparation des pouvoirs, l'État de droit, la République et le fonctionnement démocratique. Dans une démocratie, connaître les institutions constitue une forme d'autonomisation. Un citoyen informé est davantage en mesure de défendre ses droits, de respecter ceux des autres et de participer pleinement à la vie publique.

Module 3 : Penser au-delà des frontières nationales

Le troisième module ouvre une perspective régionale et internationale. À l'heure où les défis dépassent largement les frontières nationales, la compréhension du droit international devient essentielle. Les participants découvriront notamment le fonctionnement de l'Union africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que les mécanismes régionaux de protection des droits fondamentaux.

Ils s'intéresseront également au rôle des organisations internationales dans la promotion des droits humains dans l'océan Indien et à la place qu'y occupe DIS-MOI en tant qu'organisation de la société civile engagée au niveau régional.

Cette ouverture internationale permettra également d'aborder une question rarement discutée : dans un monde globalisé, les défis contemporains - changement climatique, migrations, criminalité transnationale ou encore intelligence artificielle - nécessitent-ils de nouvelles formes de gouvernance mondiale ? Là encore, aucune réponse unique ne sera imposée. Le débat fera partie intégrante de l'apprentissage.

Module 4 : Des droits... mais aussi des responsabilités

Le quatrième module rappelle que les droits humains ne peuvent pleinement s'exercer sans responsabilités citoyennes. La démocratie repose sur un équilibre entre les libertés individuelles et le respect de l'intérêt général. Les participants étudieront les principes de l'État de droit, le fonctionnement du Parlement, les élections, les missions de la police dans un État démocratique ainsi que les responsabilités qui incombent à chaque citoyen.

Une visite pédagogique du Parlement complétera cette approche théorique afin d'observer concrètement le travail des députés et le processus législatif. Cette immersion rapprochera les citoyens de leurs institutions et montrera que la démocratie ne se résume pas au vote organisé tous les cinq ans. Elle se construit également par l'engagement quotidien, le dialogue et la participation.

Module 5 : Devenir un activiste des droits humains

Ce cinquième et dernier module marque l'aboutissement de la formation HRCE. Après avoir acquis des connaissances sur les droits humains, la démocratie, les institutions nationales et internationales ainsi que la citoyenneté active, les participants seront invités à franchir une nouvelle étape : passer de la connaissance à l'engagement. Être activiste des droits humains ne signifie pas seulement dénoncer les injustices. C'est avant tout promouvoir la dignité humaine, sensibiliser son entourage, dialoguer avec les institutions, proposer des solutions et contribuer, à son échelle, à construire une société plus juste, inclusive et respectueuse des droits de chacun.

Au cours de ce module, les participants découvriront le rôle de DIS-MOI et de la société civile dans la promotion des droits humains, l'éducation citoyenne, le plaidoyer, la recherche, la sensibilisation et l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Ils exploreront également les différentes commissions de l'organisation et leurs actions à Maurice ainsi que dans la région de l'océan Indien. Une attention particulière sera accordée aux groupes les plus exposés aux violations des droits humains.

Qui peut s'inscrire ?

La formation HRCE est ouverte à tous les citoyens de la République de Maurice désireux de mieux comprendre les droits humains, les institutions démocratiques et leur rôle en tant que citoyens. Aucune connaissance préalable en droit ou en droits humains n'est requise. Il suffit d'avoir la volonté d'apprendre, de participer aux échanges, et de contribuer à la construction d'une société plus juste, plus inclusive et respectueuse des droits de chacun.

Cette formation s'adresse notamment :

aux élèves et étudiants ;

aux jeunes leaders et membres d'organisations de jeunesse ;

aux enseignants et éducateurs ;

aux membres d'ONG et d'associations ;

aux professionnels du secteur public ou privé ;

aux personnes âgées ;

et plus largement, à tout citoyen souhaitant mieux comprendre le fonctionnement de la République et exercer pleinement sa citoyenneté.

Ce choix n'est pas anodin. Les droits humains concernent toutes les générations. Cette diversité constitue une richesse pédagogique importante. Le projet prévoit également la remise d'un certificat aux participants ayant suivi l'ensemble des sessions, ce qui témoigne de la volonté de valoriser cet engagement citoyen.

Comment ?

Les inscriptions à la formation HRCE 2026 sont gratuites, mais le nombre de places est limité afin de garantir une formation interactive et participative. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en envoyant une demande d'inscription au Secrétariat régional à l'adresse suivante : info@dismoi.org. À l'issue de la formation, un certificat de participation sera remis gratuitement aux participants ayant assisté à l'ensemble des cinq modules. Les inscriptions sont traitées selon le principe du premier inscrit, premier servi. Pour tout renseignement complémentaire : appelez au 428 5103.