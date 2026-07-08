Ile Maurice: Un mécanicien soupçonné de décantage du gaz domestique arrêté

Une opération menée par la Special Team de la police a conduit, mardi matin, à l'interpellation de deux hommes dont l'un a été arrêté. Ce dernier, un mécanicien de 39 ans, est soupçonné d'être impliqué dans une activité illégale de transvasement de gaz domestique à Cité La Cure. Cette découverte, réalisée à la suite d'un renseignement jugé crédible par les enquêteurs, met en lumière une pratique particulièrement risquée, qui préoccupe les autorités en raison des dangers qu'elle représente pour la sécurité publique.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les policiers avaient été informés qu'un système de décantage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) opérait dans un garage de la région. Une surveillance discrète a alors été mise en place dans la matinée du mardi 7 juillet. Pendant près d'une heure, les enquêteurs ont observé plusieurs véhicules circulant dans le secteur avant de localiser avec précision le lieu suspecté.

Vers 10 h 05, les policiers ont investi la cour d'une habitation où était stationnée une voiture beige. À proximité du véhicule, un homme discutait avec un autre à l'intérieur d'un garage. C'est lors de cette intervention que les enquêteurs ont découvert un dispositif artisanal servant au transfert de gaz.

Deux bonbonnes domestiques de couleur bleue, d'une capacité de 12,6 kg chacune, ont été retrouvées sur les lieux. L'une se trouvait à l'intérieur du garage tandis que l'autre était placée à l'envers et reliée à un compresseur ainsi qu'à un système de tuyauterie connecté au réservoir de gaz installé dans le véhicule. Pour les enquêteurs, cette configuration laisse fortement penser à une opération de transvasement en cours au moment de leur arrivée.

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Les deux hommes présents ont été immédiatement interpellés. Il s'agit d'un cuisinier de 59 ans, domicilié à Vallée-Pitot, et de Mohammad Shameer Mungroo, mécanicien de 39 ans, résidant à La Cure. Informés des soupçons pesant contre eux ainsi que de leurs droits constitutionnels, ils ont été interrogés sur place. Selon les informations recueillies, le propriétaire du véhicule a choisi de garder le silence tandis que Mohammad Shameer Mungroo a déclaré : «Mo pe trase enn lavi missie.»

Les deux suspects ont été conduits au poste de police de Vallée-des-Prêtres pour les besoins de l'enquête. Les bonbonnes de gaz ainsi que le compresseur utilisé dans l'opération présumée ont été saisis comme pièces à conviction.

Mohammad Shameer Mungroo a été arrêté mais pas son présumé client. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer l'ampleur exacte de cette activité et d'établir depuis combien de temps ce système fonctionnait. Le décantage de gaz est illégal et considéré comme une pratique particulièrement dangereuse en raison des risques d'explosion et d'incendie qu'il peut engendrer dans des zones résidentielles.