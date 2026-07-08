Ile Maurice: Un sexagénaire arrêté pour avoir tenté de voler une voiture sous garde policière

Une scène inhabituelle s'est déroulée mardi soir dans l'enceinte des Casernes centrales à Port-Louis. Un homme de 60 ans a été arrêté pour vol de véhicule qui se trouvait sous la garde de la police et après avoir été impliqué dans une collision à l'intérieur du complexe policier.

Cela s'est passé vers 18 h 15. Les policiers ont été appelés à intervenir après un accident impliquant deux véhicules dans l'enceinte des Casernes centrales, le long de la rue de l'Intendance.

Selon les premiers éléments recueillis, une voiture grise conduite par un policier affecté au Transport Guard Room des Casernes centrales a été percutée par un autre véhicule gris. Cette collision n'a fait aucun blessé mais les deux véhicules ont été endommagés.

Les premières constatations effectuées sur place n'ont pas permis d'identifier de traces de freinage ou de témoins indépendants pouvant éclaircir immédiatement les circonstances de l'accident. La chaussée était mouillée au moment des faits.

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L'enquête a toutefois pris une nouvelle tournure lors de l'interrogatoire du conducteur de la voiture grise. Il s'agit de Noor Mohamad Alli Sooky, un travailleur indépendant âgé de 60 ans et domicilié à Clairfonds, Phoenix.

D'après les éléments consignés, le sexagénaire aurait reconnu être entré dans l'enceinte des Casernes centrales et avoir pris possession du véhicule sans autorisation. Les enquêteurs soupçonnent qu'il aurait réussi à faire démarrer la voiture en manipulant le câblage.

Face à ses aveux, Noor Mohamad Alli Sooky a été immédiatement arrêté sous une accusation provisoire de «Larceny of car». Il a été emmené au poste de police de Pope Hennessy et placé en détention. Les deux véhicules ont été acheminés au même poste de police pour les besoins de l'enquête.

Les enquêteurs devront désormais déterminer les circonstances exactes dans lesquelles le suspect a pu accéder à un véhicule sous contrôle policier et reconstituer son parcours à l'intérieur de cette zone sécurisée. Cette affaire soulève également des interrogations sur les mesures de sécurité entourant les véhicules conservés dans les enceintes policières.