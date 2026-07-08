Ile Maurice: «Ce que la maternité et l'entrepreneuriat m'ont appris sur la réussite»

Mentor en productivité née en Allemagne, Anne Rajoo est la fondatrice de «Virtufully». Elle accompagne les individus et les organisations à repenser leur rapport au travail. De la recherche de productivité à une redéfinition plus profonde de la réussite, puis à une mission autour du travail et de l'alignement, son parcours et son propos sont inspirants. Sans filtre ici, son témoignage personnel est un tout autant un texte de positionnement professionnel.

«Je pensais devoir mieux gérer mon temps. En réalité, je devais redéfinir ma vision du succès. Pendant des années, j'ai cru qu'avec plus d'organisation, de discipline et d'efficacité, tout finirait par trouver sa place. J'ai testé les agendas, les calendriers codés par couleurs, les méthodes de productivité, avec l'espoir de réussir enfin à tout maîtriser. Comme beaucoup de femmes, je ne cherchais pas d'abord à créer une entreprise. Je voulais construire une vie où je pourrais réussir professionnellement, être présente pour ma famille et garder un peu d'énergie pour moi.

Puis je suis devenue maman. La maternité a été mon premier point de bascule. J'aimais mon travail, j'aimais être mère, mais faire entrer ces deux réalités dans la définition traditionnelle du succès semblait presque impossible.

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Malgré tous mes efforts, une impression persistait : j'essayais de réussir dans un modèle de travail qui n'était tout simplement pas conçu pour la réalité de ma vie.

Quelques années plus tard, le décès soudain de ma mère a tout rendu impossible à ignorer. Cette disparition m'a rappelé, avec une immense douleur, que la vie n'attend pas le bon moment. Les réunions, les échéances et les listes de tâches interminables ont soudain perdu une partie de leur importance. Je me suis alors demandé : si je continuais sur cette voie, étais-je vraiment en train de construire une vie fidèle à ce qui comptait le plus pour moi ?

Interroger ses propres certitudes

Lorsque j'ai créé mon entreprise, je pensais changer de carrière. Avec du recul, je comprends que je redessinais surtout ma vie. L'entrepreneuriat m'a donné la permission de remettre en question des certitudes que je n'avais jamais osé interroger : le succès, l'ambition, l'équilibre, la réussite. J'ai compris que la productivité n'était pas seulement une question de temps. C'était surtout une question de capacité.

Nous ne sommes pas des machines. Notre énergie fluctue, nos priorités évoluent, et certaines saisons de vie exigent autre chose que de faire toujours plus. Cette prise de conscience est devenue le fondement de mon travail aujourd'hui. J'accompagne désormais des particuliers et des organisations à repenser leur manière de travailler, non pas pour en faire davantage, mais parce que nos façons de travailler ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui.

Nous continuons à valoriser l'hyperactivité comme un symbole de réussite. Nous optimisons chaque minute, mais nous laissons trop peu de place à la réflexion, à la créativité, au repos et à la présence. Nous demandons aux individus d'être plus résilients, au lieu de questionner la manière dont le travail est conçu.

Paradoxalement, créer mon entreprise a aussi fait de moi une mère plus alignée. Non parce que l'entrepreneuriat est plus facile - il est souvent tout aussi exigeant -, mais parce qu'il m'oblige à clarifier mes priorités. Mes enfants m'ont vue construire quelque chose à partir de rien. Ils m'ont aussi vue refuser certaines opportunités parce qu'elles ne correspondaient pas à la vie que nous voulions construire en famille.

J'espère qu'ils grandiront avec cette conviction : l'ambition et la présence ne sont pas incompatibles. La réussite ne devrait jamais se construire au détriment de notre santé, de nos proches ou de ce qui compte vraiment.

L'une des plus belles surprises de ce parcours a été d'entendre d'autres femmes me dire : «En te voyant avancer, j'ai réalisé que moi aussi, je pouvais le faire.» Ces mots comptent plus pour moi que le succès professionnel. Ils me rappellent que nos choix dépassent notre propre histoire : chaque femme qui ose construire autrement en inspire une autre.

Aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle et les nouvelles façons de travailler transforment nos organisations, nous avons une occasion rare : repenser non seulement notre manière de travailler, mais aussi les raisons pour lesquelles nous travaillons ainsi. Peut-être que la vraie question n'est pas: «Comment être plus productive ?» mais : «Et si nous avions simplement une mauvaise définition de la réussite ?»

L'entrepreneuriat ne m'a pas seulement appris à créer une entreprise. Il m'a appris que nous avons bien plus de liberté que nous ne le croyons pour construire une vie fidèle à ce qui compte vraiment.»