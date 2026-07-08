Ile Maurice: Pension de vieillesse réduite - Des chiffres avancés par Adrien Duval corrigés

Le whip de l'opposition, Adrien Duval, a interrogé le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, sur l'absence de taux de réduction différencié entre hommes et femmes dans la proposition de pension de vieillesse réduite payable dès 60 ans, invoquant un écart de 6,8 années dans l'espérance de vie entre les deux sexes. Le ministre a d'emblée contesté les données citées.

Selon les derniers chiffres de Statistics Mauritius pour 2025, l'écart d'espérance de vie à la naissance entre hommes et femmes serait de 7,3 années, et non 6,8 comme avancé par le député.

Ashok Subron a, par ailleurs, souligné qu'il n'est pas approprié d'utiliser l'espérance de vie à la naissance pour calculer le facteur de réduction actuarielle applicable aux pensions ; c'est l'espérance de vie à 60 ans qui s'impose, soit un écart de 4,1 années entre les sexes selon les mêmes statistiques. Le ministre a ajouté qu'il n'est pas dans les pratiques internationales standard de différencier le facteur de réduction actuarielle selon le genre, celui-ci étant basé sur l'espérance de vie moyenne à 60 ans et des hypothèses de rendement des investissements.

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Ce principe est déjà consacré par l'annexe 8 (Eighth Schedule) due la National Pensions Act, qui prévoit un facteur de réduction actuarielle mensuel de 0,45 %. Le ministre a toutefois informé la Chambre que la Commission a recalculé ce facteur à 0,50 % par mois, sur la base de nouvelles données démographiques.

Il a insisté sur le caractère universel et non contributif de la pension de vieillesse réduite, calquée sur les mêmes principes que la Basic Retirement Pension, payable à toute personne éligible, indépendamment du genre. Bien que les femmes vivent en moyenne plus longtemps, le gouvernement ne juge pas approprié d'appliquer des taux différenciés, au nom d'un traitement égal entre bénéficiaires.