Ile Maurice: Deux personnes arrêtées

Plusieurs lieux de culte de l'Est du pays ont été ciblés par des vols ces derniers jours. Trois d'entre eux sont concernés par des affaires distinctes et font l'objet d'enquêtes policières. Deux personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de ces dossiers.

À Bel-Air Rivière-Sèche, un lieu de prières a été la cible d'un vol de denrées alimentaires. Le lundi 6 juillet, vers 17 h 13, le président du lieu de culte a surpris un homme de 35 ans s'emparant de plusieurs articles entreposés derrière un rideau. Parmi les objets retrouvés figuraient du lait, du sucre, du « custard » ainsi qu'un tapis de prière.

Avec l'aide d'autres bénévoles présents sur place, le président a maîtrisé le suspect avant l'arrivée des policiers de Rivière-Sèche. Ce dernier a été remis à la CID pour la suite de l'enquête et a été placé en détention.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les enquêteurs ont également établi que plusieurs articles avaient disparu du même endroit, les jours précédents. Parmi les produits manquants figurent 18 bouteilles de jus de la marque Dowlut, trois bouteilles de sirop Sunquick, quatre sachets de sucre, sept sachets de lait et six bouteilles de boissons gazeuses. La valeur totale des objets volés est estimée à environ Rs 7 000. Le même individu est également soupçonné d'être impliqué dans un autre vol commis dans un lieu de culte, situé à Mont-Ida, Camp-de-Masque. Dans cette affaire, survenue dans la nuit du 1er au 2 juillet, deux boîtes de dons en aluminium ont été forcées. Une somme d'environ Rs 15 000 a été emportée. Les enquêteurs s'appuient notamment sur les images des caméras de surveillance afin d'établir les circonstances exactes de ces vols.

Par ailleurs, une autre affaire concerne un lieu de culte à Poste-de-Flacq, où un homme a été arrêté après le vol d'une statue en cuivre et une lampe. La plainte a été enregistrée le 7 juillet. Les objets auraient été dérobés entre 11 h et 16 h le dimanche 5 juillet. Le préjudice est estimé à Rs 12 000. Les images des caméras de surveillance du temple ont permis aux enquêteurs d'identifier rapidement le présumé auteur, qui a été arrêté.

La police poursuit désormais ses investigations afin de déterminer si d'autres vols similaires commis dans des lieux de culte pourraient être liés à ces affaires. Les enquêtes sont menées par les différentes unités de la CID et de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU).