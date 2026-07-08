Ile Maurice: Panorama d'un marché en évolution

Le nouveau numéro d'Immobilier & Construction paraît aujourd'hui, avec un contenu riche qui reflète les grandes tendances des secteurs de l'immobilier et du bâtiment à Maurice. Entre enjeux techniques, dynamiques d'investissement, innovations résidentielles et conseils pratiques, cette édition propose un panorama complet des sujets qui façonnent le marché actuel.

Au coeur de ce numéro, un double dossier met en lumière deux thématiques essentielles pour les particuliers comme pour les professionnels. Le premier est consacré aux réservoirs d'eau. Dans un contexte où la gestion de l'eau devient un enjeu majeur, il explore les solutions disponibles, les bonnes pratiques d'installation, les capacités adaptées aux besoins des ménages ainsi que les critères de durabilité à prendre en compte. Il constitue un guide à la fois technique et pratique pour mieux anticiper les contraintes d'approvisionnement et optimiser la consommation domestique.

Le second dossier s'intéresse aux piscines, un segment en plein essor dans le résidentiel haut de gamme comme dans les projets de villas individuelles. Au-delà des aspects esthétiques et du confort, il analyse les choix techniques, les tendances en matière de design, les matériaux les plus utilisés, ainsi que les questions d'entretien et de consommation énergétique. La piscine n'est plus seulement un élément de luxe, mais devient un véritable espace de vie intégré à l'habitat contemporain.

La parole aux acteurs

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette édition donne également la parole à des acteurs clés du marché immobilier. Les fondateurs de La Casa Properties reviennent sur leur parcours, leur vision du développement immobilier et leur approche du marché mauricien. Une interview qui met en perspective les défis de l'immobilier local, mais aussi les opportunités liées à une demande de plus en plus diversifiée, portée à la fois par les investisseurs locaux et étrangers.

Dans la rubrique Actualité, HODESCO se distingue par une expertise unique dédiée aux projets hôteliers complexes. L'entreprise s'impose comme un acteur capable d'accompagner des développements d'envergure, où les exigences techniques, architecturales et opérationnelles sont particulièrement élevées. Ce positionnement confirme la montée en puissance de compétences spécialisées dans un secteur hôtelier en constante évolution.

Autre temps fort de ce numéro, l'interview de Sharma Soneechora, Property Manager, qui apporte un éclairage intéressant sur les nouvelles logiques d'investissement. Selon lui, «aujourd'hui, il s'agit avant tout d'acquérir un actif capable de générer des revenus», une vision qui traduit la transformation du marché vers une approche plus financière et stratégique de l'immobilier.

Dans le segment résidentiel, Mango Villa illustre parfaitement les nouvelles attentes des acheteurs. Trois villas de standing voient le jour dans le nord de l'île, combinant piscine privée, terrasse couverte, proximité des plages et cadre paisible. Signé Golden Offer Co Ltd, ce projet incarne une nouvelle génération de résidences pensées pour le confort et la qualité de vie, tout en répondant aux exigences d'un marché de plus en plus sélectif.

Enfin, la rubrique Conseils pratiques s'intéresse à un élément souvent sous-estimé, mais essentiel : la qualité de l'air intérieur. Grâce au choix de plantes d'intérieur adaptées, il est possible d'améliorer l'atmosphère d'un logement tout en y apportant une touche naturelle et esthétique. Ce dossier propose des solutions simples pour intégrer des plantes bénéfiques et décoratives, contribuant ainsi à un environnement plus agréable et plus sain.