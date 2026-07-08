Congo-Kinshasa: La publication des résultats de l'examen d'État déclenche des scènes de liesse à Kindu

Les résultats de l'Examen d'État 2026 sont désormais connus dans la province du Maniema. À Kindu, la publication des listes des lauréats dans la nuit du 7 au 8 juillet a provoqué une vague de joie parmi les finalistes des écoles secondaires.

Dès l'annonce des résultats, aux environs de 22 heures, des cris de satisfaction ont commencé à retentir dans plusieurs quartiers de la ville. À mesure que les candidats consultaient les listes, les scènes de liesse se multipliaient, témoignant du soulagement et de la fierté des élèves ayant réussi cette étape déterminante de leur parcours scolaire.

Selon les premiers constats, de nombreux candidats ont obtenu leur diplôme. Depuis les premières heures de la matinée, les principales artères de Kindu sont animées par des groupes de lauréats qui célèbrent leur réussite dans une ambiance festive. Certains défilent dans les rues en chantant et en dansant, tandis que d'autres arborent fièrement leur uniforme scolaire une dernière fois.

Pour plusieurs finalistes, cette réussite marque la fin d'un cycle important de leur vie. Dans la nuit même de la publication des résultats, certains élèves ont choisi de revêtir leur uniforme comme un symbole d'adieu aux études secondaires.

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L'émotion était palpable parmi les nouveaux diplômés :

« Moi, j'ai obtenu 65 % », affirme un lauréat tête saupoudrée de talc.

Un autre de rajouter avec large sourire :

« Moi, j'ai eu 57 % ».

Des lauréats pleins de gratitude d'avoir reçu leurs résultats très peu de temps après la passation de l'examen.

« J'ai obtenu 53 % à l'ITPK. Nous remercions le président de la République ainsi que notre ministre de l'Enseignement. Je remercie également mes parents pour leurs efforts, mes frères et soeurs ainsi que mes enseignants », déclare l'un d'eux.

Les festivités ont également rassemblé les familles des lauréats. Parents, frères, soeurs et proches ont accompagné les élèves dans cette célébration, partageant leur bonheur après plusieurs années d'efforts et de sacrifices.

Pour de nombreux parents, la réussite de leurs enfants constitue une récompense après de longues années de soutien. Une mère de famille, dont deux enfants ont réussi l'Examen d'État, n'a pas caché sa satisfaction :

« En vendant simplement des braises et de la farine de manioc, j'ai réussi à produire deux diplômés ».

À Kindu, l'ambiance demeure festive ce mercredi, alors que les lauréats savourent leur succès en attendant de franchir une nouvelle étape de leur parcours académique ou professionnel.