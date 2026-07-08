Congo-Kinshasa: Crédit carbone - Quels bénéfices pour les communautés locales ?

La République Démocratique du Congo est un géant du marché du carbone. Le pays s'appuie sur des projets tels que REDD+ (Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts) pour générer des crédits sur le marché volontaire.

Si ce mécanisme a produit des résultats satisfaisants dans le mai-ndombe, il a au contrôle causé la déception et la colère des habitants de la localité de Yafunga dans le territoire d'Isangi.

Selon une enquête journalistique soutenue par Pulitzer Center réalisée en mai 2025, plus de 1,3 millions de crédits carbones ont été vendus entre 2015 et 2024 par la société forestière Jadora.

Cependant, les populations riveraines n'ont jamais bénéficié des écoles, centres de santé, routes et autres infrastructures qui leur ont été promis.

Quels mécanismes mettre en place pour que les fonds des crédits carbones bénéficient réellement aux populations riveraines ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec le professeur Eustache Kidikwadi, Docteur en Sciences de l'Environnement :

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