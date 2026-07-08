Togo: Réformer pour transformer

8 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Faure Gnassingbé, a présidé mercredi le Conseil des ministres consacré à plusieurs réformes destinées à renforcer la gouvernance et à soutenir la transformation économique du pays.

Les ministres ont notamment examiné un projet de création de la Caisse des dépôts et consignations, un nouvel outil financier appelé à mobiliser des ressources au service de l'investissement public et du développement. Le Conseil s'est également penché sur la modernisation des juridictions commerciales afin d'améliorer le climat des affaires et de sécuriser davantage les investissements.

Plusieurs communications ont par ailleurs été présentées sur la lutte contre le paludisme, le renforcement du partenariat public-privé et le renouvellement des instances nationales chargées des organisations de jeunesse.

À l'issue de la réunion, Faure Gnassingbé a réaffirmé la poursuite des réformes.

« Nous poursuivons avec détermination les réformes engagées afin de consolider la gouvernance, renforcer l'attractivité de notre économie, améliorer et préserver durablement les conditions de vie de nos concitoyens », a-t-il écrit sur le réseau social X.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.