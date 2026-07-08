Cote d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly, six ans après - L'héritage d'un homme d'État au service du pays

Le 8 juillet 2020, la Côte d'Ivoire était frappée par une immense douleur avec la disparition brutale de son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Six ans plus tard, son souvenir demeure profondément ancré dans la mémoire nationale. Homme d'État respecté, serviteur infatigable de la République et artisan du développement économique du pays, il continue d'incarner les valeurs de loyauté, de compétence et de dévouement qui ont jalonné toute sa carrière.

Né le 10 février 1959 à Abidjan et originaire de Korhogo, Amadou Gon Coulibaly se distingue très tôt par son excellence académique. Après des études d'ingénieur en France, il rentre en Côte d'Ivoire pour mettre son expertise au service de son pays. Il débute sa carrière dans l'administration avant d'intégrer, au début des années 1990, le cabinet du Premier ministre Alassane Ouattara, dont il deviendra l'un des plus proches collaborateurs.

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Son parcours politique est celui d'un homme de conviction, attaché à la construction d'une Côte d'Ivoire moderne et prospère. Député, maire de Korhogo, ministre, puis ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, il gravit les échelons avec discrétion, méthode et efficacité. Son sens élevé de l'État, sa capacité de travail et sa fidélité aux engagements pris lui valent le respect de ses pairs comme de ses collaborateurs.

Le 10 janvier 2017, il est nommé Premier ministre de la République. À ce poste stratégique, Amadou Gon Coulibaly supervise la mise en oeuvre de nombreuses réformes économiques, sociales et infrastructurelles qui contribuent à consolider la croissance du pays et à améliorer les conditions de vie des populations. Son action est marquée par une gestion rigoureuse des affaires publiques, une écoute permanente des préoccupations des citoyens et une volonté constante de renforcer la stabilité et la cohésion nationale.

En mars 2020, il est désigné candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Alors que beaucoup voient en lui l'homme appelé à poursuivre les grandes réformes engagées depuis 2011, son état de santé l'oblige à effectuer un séjour médical en France. De retour à Abidjan le 2 juillet 2020, il reprend aussitôt ses responsabilités, fidèle à son engagement envers la Nation.

Le 8 juillet, un malaise survenu à l'issue d'un Conseil des ministres lui est fatal, plongeant la Côte d'Ivoire dans une profonde consternation.

Six ans après sa disparition, Amadou Gon Coulibaly demeure une référence dans l'histoire politique contemporaine de la Côte d'Ivoire. Son parcours exceptionnel, son humilité, son intégrité et son attachement indéfectible au service de l'intérêt général continuent d'inspirer les générations présentes et futures. Son héritage rappelle qu'au-delà des fonctions exercées, la grandeur d'un homme se mesure à l'empreinte durable qu'il laisse dans le coeur de son peuple et dans la construction de sa Nation.