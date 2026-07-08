Cote d'Ivoire: Industrialisation/Sidérurgie et pharmacie - Le Groupe B5 Plus engage 110 milliards de FCFA au pays

La dynamique d'industrialisation engagée par la Côte d'Ivoire continue d'attirer de nouveaux investisseurs de premier plan. Le gouvernement et le Groupe B5 Plus ont franchi une étape majeure, le mardi 7 juillet 2026, à Abidjan, avec la signature d'un mémorandum d'entente (MoU) portant sur un investissement global de 110 milliards de Fcfa destiné à la réalisation de plusieurs projets industriels structurants.

L'accord a été signé au cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat par le ministre Kalil Konaté et le président directeur général du Groupe B5 Plus, Mukesh Thakwani, en présence notamment de Thakwani Vishal, président directeur général de Ivoire Acier et de Jagwani Dharmendra, directeur général d'Ivoire Acier Sarl (IVaci).

Ce partenariat stratégique prévoit la construction d'une aciérie moderne dotée d'un laminoir ainsi que le développement d'une unité industrielle dans le secteur pharmaceutique. Ces investissements s'inscrivent dans la volonté des autorités ivoiriennes d'accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale à travers le développement d'un tissu industriel compétitif, créateur de valeur ajoutée et d'emplois durables.

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Se réjouissant de la conclusion de cet accord, intervenu dans le contexte des consultations relatives au Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, le ministre Kalil Konaté a souligné la portée stratégique du projet pour l'économie ivoirienne. « Ce mémorandum d'entente permettra de développer des projets majeurs qui s'inscrivent pleinement dans la vision de transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation », a-t-il déclaré, réaffirmant la disponibilité de l'État à accompagner la mise en oeuvre de ces investissements.

Pour le ministre, cet engagement financier de 110 milliards de Fcfa constitue également un puissant levier de croissance et d'emploi. Il s'est dit convaincu que ces projets contribueront à la création de nombreux postes de travail pour les populations ivoiriennes tout en renforçant la compétitivité industrielle du pays.

De son côté, le président directeur général du Groupe B5 Plus, Mukesh Thakwani, a affiché la détermination de son entreprise à accélérer la réalisation des infrastructures industrielles prévues.

« Avec l'accompagnement du gouvernement ivoirien, nous voulons avancer rapidement afin de bâtir cette industrie dans des délais records, créer des milliers d'emplois, produire selon les standards internationaux et contribuer à réduire les sorties de devises », a-t-il indiqué. Le dirigeant du groupe a également annoncé de nouveaux investissements à venir en Côte d'Ivoire, notamment dans la fabrication de citernes et de remorques, renforçant ainsi l'ancrage industriel de l'entreprise dans le pays.

Fondé en 2002 et basé à Tema, au Ghana, le Groupe B5 Plus est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de l'industrie sidérurgique en Afrique de l'ouest. L'entreprise commercialise plus de 4 000 produits en acier et génère plus de 10 000 emplois directs et indirects dans la sous-région.