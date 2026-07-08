Cote d'Ivoire: Man - La mosquée Salam de Petit Gbapleu en chantier s'effondre

La communauté musulmane de Petit Gbapleu, un quartier de la commune de Man, a vécu une matinée particulièrement éprouvante le 4 juillet 2026. La mosquée Salam, principal lieu de culte du quartier, alors en reconstruction, s'est effondrée aux environs de 8 heures, suscitant une vive émotion au sein des fidèles et des habitants.

Selon les premières informations recueillies sur place, l'incident se serait produit entre 8 heures et 8 heures 30, alors que les causes exactes de l'effondrement demeurent inconnues. L'édifice religieux faisait l'objet de travaux de reconstruction après la démolition de l'ancienne mosquée, devenue inadaptée aux besoins de la communauté.

Des témoins rapportent que les fidèles avaient pourtant accompli la prière de l'aube, aux alentours de 5 heures, à l'intérieur de la mosquée, sans qu'aucun signe particulier ne laisse présager un tel drame. Une réunion communautaire consacrée à des activités internes se serait également tenue dans les lieux peu avant l'effondrement. Quelques heures plus tard, la structure se serait soudainement effondrée.

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L'événement a provoqué un choc dans le quartier, où la mosquée Salam occupe une place centrale dans la vie spirituelle et sociale. Alertés, plusieurs habitants se sont rapidement rendus sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts, tandis que la nouvelle se répandait dans toute la ville de Man.

La mosquée est placée sous la responsabilité de Cheick Hassane Touré, imam principal de l'édifice et président du Conseil des imams sunnites du Tonkpi (Codiss Tonkpi). Très engagée dans la reconstruction de ce lieu de culte, la communauté bénéficiait, ces derniers jours, du soutien de plusieurs autorités locales.

À ce stade, aucune explication officielle n'a été avancée sur les circonstances de l'effondrement. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet incident, notamment pour établir s'il est lié à des défaillances techniques, à la qualité des matériaux ou à d'autres facteurs.