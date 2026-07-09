Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel et de la Fédération de Russie ont tenu la 2e session de leurs consultations diplomatiques, le mercredi 8 juillet dans la capitale nigérienne.

A l'ouverture des travaux, les deux parties ont salué la tenue effective de ce cadre qui traduit la volonté et l'engagement des deux parties à donner du dynamisme à ce format de coopération entre les pays de l'AES et leur partenaire russe. Dans une convergence de vues, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont salué l'approche objective et pragmatique de la Fédération de Russie vis-à-vis de la Confédération AES, rappelant avec reconnaissance que le pays de Vladimir Poutine a été le premier à reconnaitre l'Alliance des Etats du Sahel au lendemain de sa création.

Pour eux, les deux parties ont des visions convergentes, attachées au respect de la souveraineté des Etats, au dialogue comme instrument privilégié de règlement des differends et à la promotion d'un ordre international plus juste, plus équilibré et plus représentatif. Présidant la cérémonie d'ouverture de la session, le camarade ministre des Affaires étrangères a indiqué que ce cadre donne l'occasion de poser de nouveaux jalons dans la coopération entre les deux parties, à travers des réflexions ouvertes et franches dont l'impact peut se mesurer au delà de la convergence des positions diplomatiques.

« La qualité d'un partenariat stratégique se mesure aussi dans sa capacité à produire des résultats concrets qui améliorent durablement la vie des populations et c'est précisément l'ambition que portent aujourd'hui la Confédération des Etats du Sahel et la Fédération de Russie », a indiqué Karamoko Jean Marie Traoré du Burkina Faso, pays assurant la présidence en exercice de la Confédération des Etats du Sahel.

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Les avancées notables de la coopération Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a, quant à lui, salué la tenue de ce 2e round des consultations diplomatiques entre son pays et la Confédération AES, tout en indiquant sa conviction que les conclusions permettront sans nul doute d'atteindre des objectifs intégrateurs au profit des deux parties.

« Nous sommes unis par une coopération qui prône la nécessité de former un ordre mondial multipolaire juste et nous souhaitons que la coopération entre la Russie et l'AES donne un élan additionnel au renforcement de la souveraineté de nos Etats, l'élargissement de nos relations bilatérales et de nos relations sous le format multilatéral », a-t-il indiqué.

La session a été l'occasion pour saluer les avancées notables de la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la défense-sécurité, avec la nécessité exprimée de renforcer la coopération dans les autres secteurs au regard de l'énorme potentiel qui existe encore dans ces secteurs.

A titre d'exemple, le renforcement de la coopération dans le domaine des médias s'impose selon les deux parties, pour lutter contre la campagne de désinformation orchestrée par certains pays occidentaux qui refusent de reconnaitre les efforts consentis et les résultats engrangés par les pays de la Confédération AES, notamment sur le plan sécuritaire.

La session s'est soldée par l'adoption de documents stratégiques, dont le plan de consultations 2026-2027, comprenant plusieurs domaines de coopération et le Mémorandum devant régir lesdites consultations. La réunion de Niamey ouvre une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre la Confédération AES et la Fédération de Russie.