Afrique: Consultations des acteurs sociopolitiques de la RDC par Evariste Ndayishimiye

Le Président burundais et Président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, a échangé lundi 7 juillet à Bujumbura avec une délégation en provenance de la République démocratique du Congo, rapporte la présidence burundaise. Cette délégation était composée des responsables des partis politiques d'opposition ainsi que des leaders des principales confessions religieuses de ce pays. Au menu, des consultations sur les tensions politique, sécuritaire et institutionnelle en RDC.

Le Chef de l'Etat burundais a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges menés dans un esprit d'ouverture et de confiance. Il insiste sur l'importance d'un dialogue constructif et sur l'unité.

Sur son compte X, la présidence burundaise indique que « le Président Ndayishimiye reconnaît la volonté commune, manifestée au cours de ces échanges, en faveur de la stabilité, de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo et dans la région ».

Cependant, l'opposition C64 au cours de ses consultations était porteur d'un seul message : la constitution ne peut être changée.

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Outre la coalition d'opposition C64, le chef de l'État burundais a également reçu séparément les représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), de l'Église du Christ au Congo (ECC) ainsi que de la Plateforme des confessions religieuses et des Églises du Réveil en RDC.