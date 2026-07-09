Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 juillet 2026

revue de presse

France / Maroc : La tension médiatique monte avant le quart de finale

À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc, les échanges se multiplient en dehors du terrain. Plusieurs médias marocains dénoncent le traitement de certains sujets par la presse française. Parallèlement, la désignation de l’arbitre par la FIFA alimente également les discussions avant le rendez-vous de Boston.

Le quart de finale entre la France et le Maroc, prévu jeudi à Boston, se prépare aussi sur le terrain médiatique. Depuis plusieurs jours, des articles publiés de part et d’autre de la Méditerranée alimentent les débats autour de plusieurs dossiers concernant les Lions de l’Atlas. Des médias marocains estiment que certaines informations diffusées en France interviennent à un moment clé de la compétition.

Les sujets liés à Ayyoub Bouaddi, Chadi Riad et aux déclarations de Fouzi Lekjaa figurent parmi ceux qui retiennent le plus l’attention. Le dossier d’Ayyoub Bouaddi est revenu au premier plan dans plusieurs médias français. Son choix de représenter le Maroc a de nouveau été évoqué à l’approche du quart de finale. Au Maroc, plusieurs publications se sont arrêtées sur ce cas. [Source Afrik.com]

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AES-Russie : Un mémorandum pour renforcer les liens

Réunis à Niamey pour leur deuxième session ministérielle, les chefs de la diplomatie de la Confédération des États du Sahel (AES) et de la Fédération de Russie ont signé un mémorandum instituant un mécanisme permanent de consultations.

Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) et de la Fédération de Russie ont signé, mercredi à Niamey, un mémorandum instituant un cadre permanent de consultations diplomatiques, à l’issue de la deuxième session ministérielle AES-Russie. Ce nouvel accord consolide un partenariat axé sur la sécurité, la diplomatie et le développement économique.

Réunis dans la capitale nigérienne, les ministres Abdoulaye Diop (Mali), Karamoko Jean Marie Traoré (Burkina Faso), Bakary Yaou Sangaré (Niger) et leur homologue russe Sergueï Lavrov ont réaffirmé leur volonté d’approfondir une coopération fondée sur le respect mutuel, l’égalité souveraine des États, la non-ingérence et la défense d’intérêts communs. [Source Apanews]

Tunisie : HRW dénonce la condamnation de huit défenseurs des droits humains

Human Rights Watch dénonce la condamnation de huit défenseurs des droits humains en Tunisie, estimant qu'elle s'inscrit dans une répression croissante contre la société civile.

L'organisation appelle les autorités à annuler ces condamnations, à libérer les personnes détenues et à mettre fin aux poursuites visant les militants.

Parmi les condamnés figurent Sihem Bensedrine, ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité, condamnée à 25 ans de prison et à une lourde amende pour des faits liés à son travail au sein de l'instance de justice transitionnelle, ainsi que Saadia Mosbah, présidente de l'association antiraciste Mnemty, dont la peine de huit ans de prison a été confirmée en appel. Cinq autres membres de l'association ont également été condamnés à des peines allant d'un à trois ans de prison, certaines assorties de sursis. [Source Human Rights Watch]

La RDC préside le débat du Conseil de sécurité sur les violences sexuelles

Dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de sécurité assurée par la République démocratique du Congo, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé mercredi 8 juillet 2026 le débat public de haut niveau de cet organe des Nations unies consacré aux violences sexuelles liées aux conflits.

Placé sous le thème « Honorer la promesse du droit international envers les survivants de violences sexuelles liées aux conflits », ce débat a réuni les États membres autour de la mise en oeuvre de l'agenda Femmes, paix et sécurité. [Source Radio Okapi]

Asile rejeté pour le lanceur d’alerte centrafricain Ephrem Yalike : La France envoie-t-elle un signal dangereux ?

L’administration française a rejeté la demande d’asile du journaliste et lanceur d’alerte centrafricain Ephrem Yalike, le plaçant dans une situation d’extrême vulnérabilité. Ce refus, notifié récemment, compromet la sécurité d’un homme dont les révélations sur les rouages de la propagande russe en Centrafrique ont secoué les sphères médiatiques et diplomatiques. Un recours suspensif est déposé ce 9 juillet devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dernière chance juridique pour éviter un retour forcé vers un pays où les anciens employeurs de Wagner demeurent influents.

Ephrem Yalike n’est pas un demandeur d’asile ordinaire. Son travail d’investigation, mené aux côtés du consortium Forbidden Stories et partenaire de RFI, a permis de cartographier fin 2024 l’ingérence médiatique du groupe paramilitaire russe en République centrafricaine.

Il a exposé, preuves à l’appui, un système où la violence, la corruption et la désinformation se conjuguent pour verrouiller l’espace public. Ces investigations, reprises par plus de deux cents titres internationaux, ont directement alimenté le dossier ayant conduit à des sanctions européennes ciblant son ancien supérieur, Mikhaïl Prudnikov. [Source Africapresse]

Soudan du Sud : Quinze ans d’indépendance, mais toujours pas de célébrations

La plus jeune nation d’Afrique fête ses quinze ans ce jeudi 9 juillet 2026. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance après des décennies de guerre avec Khartoum, un accord de paix signé en 2005 et un référendum d’autodétermination en 2011, approuvé par près de 99% des votants du Sud. Mais les espoirs suscités par l’indépendance ont laissé place à une nouvelle guerre. Et cette année encore, il n’y aura pas de célébrations officielles.

Depuis plusieurs années, le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir renonce aux grandes cérémonies de la fête de l’indépendance. Officiellement, elles coûtent trop chères et le gouvernement a d’autres priorités.[Source RFI]

Le Sénégal lance un processus de recrutement d’un conseiller financier pour gérer sa dette

Le Sénégal a officiellement lancé un processus de sélection pour recruter un conseiller financier chargé des questions liées à la dette, ont indiqué deux sources à Reuters, alors que les investisseurs suivent de près la stratégie du pays pour faire face à son lourd endettement.

Le pays d’Afrique de l’Ouest s’efforce d’assainir ses finances publiques depuis 2024, lorsque le nouveau gouvernement avait révélé l’existence de dettes jusque-là non déclarées, qui ont finalement dépassé les 13 milliards de dollars, soit plus d’un quart de son produit intérieur brut. [Source TRT Afrika]

Afrique du Sud - Johannesburg et 68 autres municipalités privées de subventions de l'État

Le gouvernement sud-africain a annoncé mardi 7 juillet suspendre sa contribution au budget de plus d'un quart des municipalités du pays, y compris la capitale économique Johannesburg, en raison de problèmes de mauvaise gestion financière.

Les municipalités sud-africaines, structures administratives qui englobent parfois plusieurs communes, se financent principalement par des taxes foncières et impôts locaux mais elles perçoivent également une contribution du budget national.

Le trésor public a annoncé mardi la suspension de ses versements du mois de juillet pour 69 municipalités, réparties dans les neuf provinces du pays, afin "d'instaurer une discipline budgétaire et de veiller à la bonne gestion des fonds publics". [Source Africa Radio]

Tanzanie : la banque centrale achète 28 tonnes d'or pour renforcer ses réserves

La banque centrale de Tanzanie a acheté environ 28 tonnes d'or au cours des 18 derniers mois afin de renforcer ses réserves internationales et de soutenir le shilling, a déclaré son gouverneur, Emmanuel Tutuba.

Selon un communiqué du ministère des Finances, Emmanuel Tutuba, gouverneur de la banque de Tanzanie, a indiqué que l’or acheté représentait une valeur de 3,68 milliards de dollars aux cours actuels.

Ce communiqué a été publié mercredi, mais M. Tutuba avait fait ces déclarations la veille lors d’une réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en Gambie. [Source Africanews]

Nigeria : les plateformes numériques soupçonnées d’abus contre les médias

Face à l’utilisation croissante des articles de presse par les plateformes numériques et l’IA générative, de nombreux pays tentent de rééquilibrer les rapports de force économiques. Le Nigeria s’engage désormais dans cette démarche.

Le Nigeria entend faire la lumière sur les relations entre les plateformes numériques et les médias. Les autorités ont annoncé l’ouverture d’une enquête visant plusieurs géants de la technologie, dont Meta, Alphabet (Google), X ainsi que certaines plateformes d’intelligence artificielle générative. Pilotée par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC), cette procédure fait suite à une directive du président Bola Ahmed Tinubu après une plainte déposée par l’Organisation de la presse nigériane (NPO), regroupant les principaux éditeurs, journalistes et diffuseurs du pays. [Source Agence ecofin]