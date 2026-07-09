Afrique: Mondial 2026 - Le triomphe de l'attaque

Le tableau des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 est désormais connu : Argentine, France, Angleterre, Norvège, Maroc, Suisse, Espagne et Belgique sont les huit dernières nations en lice pour le titre mondial. Un point commun saute aux yeux quand on regarde la physionomie de leur parcours depuis le 11 juin : toutes, ou presque, comptent parmi les équipes les plus prolifiques du tournoi.

Sur les 48 équipes qui ont pris part à cette édition, la plus large de l'histoire du Mondial, ce sont majoritairement des sélections à forte identité offensive qui se sont hissées jusqu'aux quarts. La France, portée par un Kylian Mbappé record de sélectivité et une ligne d'attaque quasiment intenable, affiche la meilleure attaque du groupe des huit qualifiés, à égalité avec l'Argentine de Lionel Messi. Les deux formations ont toutes deux inscrit 14 buts. Juste derrière, on a la Belgique et ses 13 réalisations.

Derrière les Diables rouges, on a la sensation de ce Mondial 2026 : la Norvège. Haaland et ses coéquipiers comptent 12 réalisations. L'Angleterre de Bellingham est 5e meilleure attaque avec 11 buts inscrits. Le Maroc quant à lui pointe au 9e rang (10 buts), soit une place de plus que l'Espagne et la Suisse, les deux derniers qualifiés pour les ¼ de finale, avec 8 réalisations.

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Notons que parmi les équipes présentes, plusieurs joueurs sont aussi dans le classement des meilleurs buteurs : Messi (1er, 8 buts), Mbappé et Haaland (2e, 7 buts), Harry Kane (6 buts), Bellingham et Dembélé (4 buts).

Classement des meilleures attaques du Mondial 2026

1. France - 14 buts marqués

2. Argentine - 14 buts marqués

3. Belgique - 13 buts

4. Norvège - 12 buts marqués

5. Angleterre - 11 buts marqués

9. Maroc - 10 buts marqués

10. Espagne-Suisse - 9 buts marqués