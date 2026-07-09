Afrique: Mondial 2026 - Le triomphe de l'attaque

8 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le tableau des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 est désormais connu : Argentine, France, Angleterre, Norvège, Maroc, Suisse, Espagne et Belgique sont les huit dernières nations en lice pour le titre mondial. Un point commun saute aux yeux quand on regarde la physionomie de leur parcours depuis le 11 juin : toutes, ou presque, comptent parmi les équipes les plus prolifiques du tournoi.

Sur les 48 équipes qui ont pris part à cette édition, la plus large de l'histoire du Mondial, ce sont majoritairement des sélections à forte identité offensive qui se sont hissées jusqu'aux quarts. La France, portée par un Kylian Mbappé record de sélectivité et une ligne d'attaque quasiment intenable, affiche la meilleure attaque du groupe des huit qualifiés, à égalité avec l'Argentine de Lionel Messi. Les deux formations ont toutes deux inscrit 14 buts. Juste derrière, on a la Belgique et ses 13 réalisations.

Derrière les Diables rouges, on a la sensation de ce Mondial 2026 : la Norvège. Haaland et ses coéquipiers comptent 12 réalisations. L'Angleterre de Bellingham est 5e meilleure attaque avec 11 buts inscrits. Le Maroc quant à lui pointe au 9e rang (10 buts), soit une place de plus que l'Espagne et la Suisse, les deux derniers qualifiés pour les ¼ de finale, avec 8 réalisations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Notons que parmi les équipes présentes, plusieurs joueurs sont aussi dans le classement des meilleurs buteurs : Messi (1er, 8 buts), Mbappé et Haaland (2e, 7 buts), Harry Kane (6 buts), Bellingham et Dembélé (4 buts).

Classement des meilleures attaques du Mondial 2026

1. France - 14 buts marqués

2. Argentine - 14 buts marqués

3. Belgique - 13 buts

4. Norvège - 12 buts marqués

5. Angleterre - 11 buts marqués

9. Maroc - 10 buts marqués

10. Espagne-Suisse - 9 buts marqués

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.