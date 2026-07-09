Ethiopie: Les participants arrivent à Addis-Abeba en prévision du principal forum de dialogue national

Addis Ababa — Des milliers de participants venus de toute l'Éthiopie et de la diaspora ont commencé à affluer à Addis-Abeba en prévision du principal forum de dialogue national du pays.

Ce dialogue, qui s'ouvrira officiellement le 15 juillet au Centre international des congrès d'Addis-Abeba, devrait durer environ trois à quatre semaines.

Le processus de dialogue national, lancé pour parvenir à un consensus sur les principales questions nationales, est désormais entré dans sa phase finale et la plus décisive.

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Environ 4 000 participants, représentant des communautés de tout le pays et de la diaspora éthiopienne, prendront part aux discussions sur huit grands thèmes nationaux, dans le but d'identifier des solutions durables grâce à un dialogue élargi.

Lors d'une conférence de presse, Reta Gera, coordinatrice de la Commission éthiopienne du dialogue national chargée des régions, des administrations municipales et de la diaspora, a souligné que des représentants de la diaspora venus des Émirats arabes unis, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Suède étaient déjà arrivés à Addis-Abeba.

Les participants venus d'Afrique du Sud devraient arriver le 12 juillet 2026.

Avant l'ouverture officielle de la conférence, les participants prendront part à des visites guidées des sites historiques de la capitale les 9 et 10 juillet 2026, a précisé Mme Reta, ajoutant que ces visites, organisées par la municipalité d'Addis-Abeba, comprendront notamment le musée commémoratif de la victoire d'Adwa et le musée commémoratif des martyrs de la Terreur rouge.

La commission a indiqué que les participants seront hébergés à l'Université éthiopienne de la fonction publique et dans d'autres établissements désignés. Des services d'accompagnement complets ont été mis en place, notamment en matière de transport, de soins de santé, de restauration, de garde d'enfants et d'autres commodités essentielles.

Des dispositions spéciales ont également été prises pour garantir l'accessibilité et apporter un soutien supplémentaire aux participants en situation de handicap et à toute autre personne nécessitant une assistance particulière.

Auparavant, le commissaire en chef, le professeur Mesfin Araya, avait annoncé que tous les préparatifs pour la conférence principale étaient terminés.

La conférence s'ouvrira officiellement le 15 juillet au Centre international des congrès d'Addis-Abeba et devrait durer entre 22 et 30 jours.