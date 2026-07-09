Afrique: Washington change de stratégie et fait de la sécurité un levier de puissance économique

Réunis dernièrement à Luanda, en Angola, les chefs de défense africains et américains ont esquissé une nouvelle architecture de coopération où sécurité, industrie, innovation et investissements deviennent les piliers de la compétition géopolitique sur le continent.

La Conférence des chefs de défense africains (Achod 2026), organisée à Luanda, marque une évolution stratégique de la présence américaine en Afrique. Loin des seules opérations militaires, les États-Unis cherchent désormais à inscrire leur influence dans une approche globale combinant sécurité, développement économique, innovation technologique et partenariats industriels.

Placée sur le thème « Exploiter nos forces : faire progresser la sécurité régionale pour une prospérité durable », la rencontre a illustré la volonté de l'US Africom de repositionner son action face à un environnement géopolitique profondément transformé. L'Afrique est devenue l'un des principaux théâtres de la rivalité entre grandes puissances, où se croisent les ambitions de la Chine, de la Russie, de la Turquie, des États du Golfe et de l'Union européenne. Le message américain est clair : la sécurité ne constitue plus uniquement un objectif militaire, mais une condition préalable aux investissements, à la croissance économique et à la stabilité politique.

Les débats ont porté sur quatre axes majeurs : la sécurisation des espaces transfrontaliers, la lutte contre la désinformation, le développement d'une économie de défense et l'intégration de l'innovation privée dans les dispositifs sécuritaires. Cette approche traduit une rupture avec les modèles classiques de coopération. Désormais, les entreprises, les investisseurs et les acteurs technologiques sont appelés à devenir des partenaires à part entière des politiques de sécurité.

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L'organisation, pour la première fois, d'une table ronde réunissant des industriels internationaux illustre cette évolution. Washington entend lever les obstacles qui freinent les investissements privés sur le continent et favoriser l'émergence d'un environnement plus attractif pour les entreprises américaines. Le choix de l'Angola comme pays hôte revêt également une forte portée géostratégique. Longtemps proche de Pékin, Luanda s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable en Afrique australe grâce à son potentiel énergétique, ses infrastructures portuaires et sa position sur la façade atlantique.

Pour les États-Unis, renforcer leur coopération avec l'Angola revient à consolider leur présence dans une région devenue essentielle pour les routes commerciales et l'accès aux ressources stratégiques. Les interventions du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, et des principaux responsables militaires du Pentagone témoignent de l'importance accordée à cette nouvelle doctrine. L'objectif consiste à bâtir des partenariats durables permettant de renforcer les capacités africaines tout en créant un climat favorable aux investissements et aux échanges.

Au-delà des questions sécuritaires, Achod 2026 révèle une réalité plus profonde : la compétition mondiale en Afrique se joue désormais autant sur les terrains économique, industriel et technologique que sur les enjeux militaires. Dans cette nouvelle configuration, les États africains disposent d'une marge de manoeuvre inédite pour diversifier leurs partenariats et défendre leurs intérêts stratégiques. La sécurité devient ainsi un instrument de souveraineté, mais aussi un facteur décisif de puissance et de développement économique.