Soudan: Le président du CST reçoit l'envoyé de l'Union Africaine au pays

8 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le.lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, s'est entretenu avec l'envoyé de l'Union Africaine au Soudan, l'ambassadeur Mohamed Belaiche, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem.

À l'issue de la rencontre, M. Belaiche a indiqué que les discussions avaient porté sur les derniers développements politiques et sécuritaires, ainsi que sur les préparatifs en vue de la réouverture prochaine du bureau de liaison de l'Union africaine à Khartoum. Il a également transmis les salutations du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf.

L'envoyé africain a réaffirmé l'engagement de la Commission en faveur d'une désescalade conduisant à un cessez-le-feu et à un processus politique inclusif fondé sur le dialogue national, la réconciliation et le respect de la souveraineté du Soudan. Il a par ailleurs annoncé une prochaine visite de haut niveau de la direction de l'Union africaine à Khartoum.

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