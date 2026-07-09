Vingt ans après la dernière édition, le Gabon s'est à nouveau doté d'un Rapport National sur le Développement Humain, RNDH. Intitulé « Jeunesse, Employabilité, Entrepreneuriat et Développement Humain au Gabon », ce document marque une étape clé dans la mise en oeuvre de la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

L'atelier de restitution s'est tenu au Complexe Hôtelier de la Sablière, sous l'égide du Ministère de la Planification et de la Prospective et de la Direction Générale de la Prospective (DGPRO), avec l'appui du PNUD Gabon.

C'est une cérémonie de haut niveau. L'événement a été présidé par Hermann Immongault, Vice-Président du Gouvernement. Alexandre Barro Chambrier, Vice-Président de la République, y a pris part en tant qu'invité d'honneur. Étaient également présents, des membres du Gouvernement, des représentants des institutions de la République, des élus locaux, des partenaires techniques et financiers, des experts, des acteurs du secteur privé et de nombreuses organisations de jeunesse.

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Le Rapport National sur le Développement Humain (RNDH) est un rapport au coeur des priorités nationales. Aligné sur le Pilier 2 du Programme de Société du Chef de l'État -- croissance économique, équité sociale et développement humain durable -- le RNDH s'inscrit aussi dans les cadres du Plan National de Croissance et de Développement, (PNCD), des ODD et de l'Agenda 2063.

Élaboré par Giscard Assoumou Ella, Professeur Agrégé en Économie et Directeur du LABAT à l'Université Omar Bongo, le rapport est le fruit d'un processus inclusif : collecte de données, enquêtes de terrain, atelier de validation du 16 juin 2026 à la DGPRO.

Des témoignages vidéo de jeunes entrepreneurs et demandeurs d'emploi ont ouvert les travaux, rappelant l'enjeu central : transformer le dividende démographique du Gabon en levier de croissance.

Mesurer le développement autrement

Dans ses allocutions, Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, et Mme Rokya Ye-Dieng, Représentante Résidente du PNUD, ont insisté sur un changement de paradigme. Désormais, le développement du Gabon ne se résumera plus au seul PIB. Il intégrera la qualité de vie, l'équité et l'accès aux opportunités pour tous.

Ephraïm Magnaga Nganga, Directeur Général de la Prospective, a présenté les grandes conclusions avant la remise officielle du rapport aux deux Vice-Présidents. Les débats ont ensuite porté sur des pistes concrètes, illustrées par des parcours d'entrepreneurs venus inspirer la jeunesse.

Le défi est posé : ancrer les données du RNDH dans la planification nationale, en décliner des politiques sectorielles et assurer un suivi rigoureux. L'objectif est clair, traduire les recommandations en actions concrètes pour l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat des jeunes.

Avec ce RNDH, le Gabon se dote d'un nouvel outil de pilotage. Un outil pour bâtir un modèle de croissance plus juste, plus humain et tourné vers l'avenir.