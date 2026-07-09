Guinée: Décès de Hadja Andrée Touré, veuve du président Ahmed Sékou Touré

Dakar — Hadja Andrée Touré, ancienne première Dame de Guinée, veuve du premier président du pays, Ahmed Sékou Touré, est décédée mercredi au Maroc où elle recevait des soins, à l'âge 91 ans, ont annoncé les médias guinéens reçus à l'APS.

"Figure emblématique de l'histoire politique guinéenne, Hadja Andrée Touré a été l'épouse d'Ahmed Sékou Touré durant son mandat à la tête de l'État, de l'indépendance de la Guinée en 1958 jusqu'au décès de ce dernier en 1984", indique le site Guineenews, qui a reçu confirmation de la nouvelle auprès de la famille.

Le site d'information rappelle qu'après le changement de régime intervenu en avril 1984, "elle avait été arrêtée avant d'être libérée plusieurs années plus tard, puis de revenir s'installer en Guinée".

Hadja Andrée Touré est née le 18 novembre 1934 à Macenta (sud-est de la Guinée). Elle est la fille d'un militaire français et d'une Guinéenne. Elle épouse Sékou Touré en 1953. En 2023, elle avait publié ses mémoires intitulées "Ma vie auprès d'Ahmed Sékou Touré".

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Dans une réaction publiée sur ses comptes sociaux, l'actuel président guinéen, Mamadi Doumbouya, a fait part de sa "profonde tristesse" et de son "émotion sincère" à l'annonce du décès, qualifiant la défunte de "maman".

"En cette heure de deuil, mes pensées et celles de la Nation tout entière se tournent vers vous, le peuple souverain de Guinée. Celle qui s'en va n'était pas seulement une épouse et une mère : elle fut, aux côtés du président Ahmed Sékou Touré, un témoin privilégié et une actrice discrète des heures fondatrices de notre indépendance", écrit le chef d'Etat.

Selon lui, Hadja Andrée Touré a porté, "avec dignité et constance, le poids de l'Histoire et les épreuves qu'elle lui a réservées, sans jamais renier son attachement à la Guinée".

Mamadi Doumbouya ajoute qu'à travers elle, "c'est une part vivante de (la) mémoire nationale qui s'éteint", soulignant que "son souvenir demeurera, comme celui d'une femme de courage qui a traversé les tourments" de l'histoire de la Guinée "avec une dignité exemplaire".

"En ces moments douloureux, je tiens à vous exprimer, au nom de l'État guinéen et en mon nom propre, mes condoléances les plus attristées et les plus fraternelles", conclut le président Doumbouya.