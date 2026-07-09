Algérie: Le FMI salue les avancées du pays en matière de diversification économique et de lutte contre le blanchiment d'argent

Alger — Le Fonds monétaire international (FMI) a salué les avancées réalisées par l'Algérie en matière de diversification économique et de lutte contre le blanchiment d'argent, tout en soulignant la robustesse des perspectives de l'économie nationale à court terme.

Dans un communiqué publié à l'issue de la mission effectuée à Alger du 16 au 30 juin dans le cadre des consultations de 2026 au titre de l'article IV, l'institution de Bretton Woods a salué "les efforts de diversification

déployés par l'Algérie, notamment dans les secteurs minier et agricole", tout en l'encourageant à "poursuivre les réformes visant à renforcer la compétitivité et l'investissement privé".

Le Fonds a également salué "le retrait de l'Algérie de la liste grise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", considérant cela comme "une réalisation importante, reflétant une forte volonté et de la poursuite des efforts de réforme".

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Dans le domaine des finances, le FMI a mis en avant les efforts engagés pour diversifier les sources de financement.

"Les premières mesures visant à diversifier les sources de financement sont les bienvenues, notamment la première émission souveraine de Sukuk et le financement attendu d'une banque de développement régionale", a indiqué la même source.

D'autre part, le FMI a souligné que la position géographique de l'Algérie et la richesse de ses ressources énergétiques "pourraient servir de levier pour renforcer son rôle sur le marché de l'énergie, avec l'Europe et l'Afrique".

S'agissant des perspectives économiques de l'Algérie à court terme, elles "demeurent globalement positives, car la hausse des prix des hydrocarbures devrait augmenter les exportations et les recettes budgétaires", selon le FMI, qui estime que "la croissance du PIB devrait rester robuste à 3,8% en 2026".

Le déficit extérieur devrait ainsi baisser sous l'effet de la hausse des prix des hydrocarbures et de la baisse des importations, ajoute la même source.