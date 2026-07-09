Algérie: Le président de la République reçoit des messages de voeux de souverains et de présidents de pays frères et amis

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de voeux de souverains et de présidents de pays frères et amis, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Le président de la République a reçu un message de voeux du président des Etats-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, dans lequel il lui a exprimé ses voeux les plus sincères, souhaitant au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité.

Le président américain a également souligné que les relations algéro-américaines "ont connu, au cours de l'année écoulée, un renforcement et un développement accrus", saluant les avancées enregistrées "dans le partenariat bilatéral, notamment en matière de soutien à la paix, à la sécurité et à la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme".

Le président de la République a également reçu un message de voeux du président de la République de Cuba, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, dans lequel il lui a exprimé ses "chaleureuses félicitations, ainsi qu'au peuple algérien", souhaitant à l'Algérie "davantage de progrès, de croissance et de prospérité".

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Le président cubain a, en outre, réaffirmé sa volonté "de poursuivre le renforcement des relations de fraternité et d'amitié historiques unissant les deux pays, et d'oeuvrer à leur développement dans les divers domaines de coopération, au mieux des intérêts communs des deux peuples amis".

Pour sa part, le roi de Bahreïn, Hamad bin Issa Al Khalifa, a adressé ses voeux au président de la République, ainsi qu'au peuple algérien, à l'occasion de la Fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Le roi de Bahreïn a exprimé, en son nom, et au nom du peuple et du gouvernement du Royaume de Bahreïn, pays frère, "ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux", souhaitant à l'Algérie "davantage de progrès, de développement et de prospérité".

Le président de la République a également reçu un message de voeux de son frère, le Serviteur des deux Lieux Saints, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Roi du Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, dans lequel il lui a exprimé "ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien frère".

Pour sa part, Son Altesse Royale, Prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, Mohammed ben Salmane Al Saoud a adressé un message de voeux au président de la

République, dans lequel il a exprimé "ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur au président de la République, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple algériens".

Dans ce sillage, le président de la République a reçu un message de voeux de son frère, Mahmoud Abbas, président de l'Etat de Palestine, pays frère, qui l'a félicité à cette occasion, souhaitant à l'Algérie "davantage de bien-être, de croissance et de prospérité".

Dans ce cadre, le président palestinien a salué "hautement" les positions immuables et constantes de l'Algérie en soutien au peuple palestinien frère et à sa lutte pour "l'obtention de ses droits légitimes, à tous les niveaux et dans les différents fora régionaux et internationaux".

A cette occasion, Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de voeux de son frère, Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, pays frère, dans lequel il lui a adressé "ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux", lui souhaitant "santé et bien-être, ainsi que davantage de progrès, de résilience et de prospérité au peuple algérien, sous sa conduite éclairée".

Le Président de la République a également reçu un message de voeux de son frère, Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, pays frère, dans lequel, il a exprimé "ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux au président de la République, tout en souhaitant à l'Algérie et à son peuple, davantage de progrès et de prospérité".

Il a, aussi, réaffirmé sa "volonté d'oeuvrer au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre l'Algérie et le Sénégal, au mieux des intérêts communs des deux peuples frères".