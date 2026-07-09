Guinée: Les 10 principales recommandations de l'UCEG pour améliorer les prochains processus électoraux

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À l'issue de sa mission nationale d'observation des élections législatives et communales du 31 mai 2026, l'Union Citoyenne pour l'Émergence de la Guinée (UCEG) formule les recommandations prioritaires suivantes afin de renforcer la transparence, l'efficacité et la crédibilité des futurs processus électoraux.

1. Renforcer la planification logistique des opérations électorales

Assurer une distribution à temps de tout le matériel électoral afin d'éviter les retards à l'ouverture des bureaux de vote.

2. Publier suffisamment tôt la cartographie électorale

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Mettre à la disposition des citoyens, des candidats et des observateurs la liste définitive des bureaux et centres de vote plusieurs semaines avant le scrutin.

3. Améliorer la signalisation des centres et bureaux de vote

Installer une signalisation claire et visible pour faciliter l'orientation des électeurs et réduire les difficultés de localisation.

4. Garantir la disponibilité de tous les documents électoraux

Veiller à ce que chaque bureau de vote dispose, sans exception, des bulletins de vote, procès-verbaux, fiches de résultats et autres documents nécessaires.

5. Renforcer la transparence du dépouillement et de la centralisation

Permettre aux représentants des candidats, aux observateurs et aux acteurs autorisés de suivre les différentes étapes du dépouillement et de la compilation des résultats dans des conditions de transparence.

6. Assurer un accès effectif aux procès-verbaux et aux fiches de résultats

Mettre les procès-verbaux et les fiches de résultats à la disposition des parties habilitées conformément aux principes de transparence électorale.

7. Améliorer la communication institutionnelle pendant le processus électoral

Informer régulièrement les citoyens et les acteurs politiques sur l'évolution des opérations électorales, notamment durant la compilation et la publication des résultats.

8. Renforcer les mécanismes de traitement des réclamations

Garantir un examen rapide, impartial et transparent des plaintes et recours formulés par les candidats, les partis politiques et les autres acteurs.

9. Renforcer les capacités des acteurs électoraux

Poursuivre la formation des agents électoraux, des représentants des candidats, des observateurs citoyens et des forces de sécurité afin d'améliorer la qualité de l'organisation des scrutins.

10. Promouvoir une participation citoyenne responsable

Intensifier les campagnes d'éducation civique et électorale pour encourager une participation plus forte, responsable et pacifique des citoyens aux élections.

Conclusion

L'UCEG réaffirme son engagement en faveur d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles. La mise en oeuvre de ces recommandations contribuera à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions électorales et à consolider la démocratie, l'État de droit et la paix en République de Guinée.

Conakry, juillet 2026

Amadou BARRY

Président National de l'Union Citoyenne pour l'Émergence de la Guinée (UCEG), Chef de Mission d'Observation Électorale