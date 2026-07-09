Guinée: L'UCEG présente son rapport final d'orbservation citoyenne des élections législatives et communales du 31 mai 2026

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La Plate-forme nationale de l'Union Citoyenne pour l'Émergence de la Guinée (PN-UCEG) a déployé 40 observateurs accrédités par la Direction Générale des Élections (DGE) dans plusieurs régions du pays pour suivre les différentes étapes des élections législatives et communales du 31 mai 2026.

À travers un dispositif de collecte et d'analyse des données, l'organisation a évalué l'ouverture des bureaux de vote, le déroulement du scrutin, le dépouillement, la transmission et la centralisation des résultats.

Selon le rapport, le scrutin s'est déroulé dans un climat globalement calme et apaisé, malgré quelques difficultés organisationnelles. Les observateurs ont notamment relevé des retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote, des insuffisances logistiques, une faible affluence dans plusieurs localités, des difficultés d'identification de certains bureaux, ainsi que des ruptures ponctuelles de bulletins et de documents électoraux.

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L'UCEG a également signalé des retards lors du dépouillement et de la centralisation des résultats, un accès limité aux procès-verbaux et aux fiches de résultats, ainsi que des difficultés de vérification indépendante des données. Des réclamations de candidats ont porté sur la cartographie électorale, la localisation de certains centres de vote, le non-paiement de subventions de campagne et le manque de neutralité de certains observateurs.

Tout en estimant que le scrutin s'est déroulé dans des conditions généralement pacifiques, l'UCEG considère que ces insuffisances peuvent affecter la confiance des citoyens dans le processus électoral. L'organisation recommande notamment à la DGE d'améliorer la planification logistique, la transparence des opérations électorales, la disponibilité des documents de vote et la communication sur les résultats.

Elle invite également les institutions de contrôle, les partis politiques et les organisations de la société civile à renforcer les mécanismes de suivi, de recours et d'observation citoyenne afin de consolider la transparence et la crédibilité des futures élections en Guinée.

Nous vous proposons l'intégralité de ce rapport de l'UCEG

Table des matières

1- INTRODUCTION 2

2- MÉTHODOLOGIE 2

3- PRINCIPAUX CONSTATS 3

a. Climat général 3

b. Ouverture des bureaux de vote 3

c. Participation électorale 3

d. Déroulement du vote 3

e. INCIDENTS ET IRRÉGULARITÉS SIGNALÉS 4

4- DÉPOUILLEMENT, CENTRALISATION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS 4

5- RÉCLAMATIONS REÇUES DES ACTEURS POLITIQUES 5

6- ANALYSE GÉNÉRALE 5

7- RECOMMANDATIONS 5

8- CONCLUSION 6

9- Annexes 7

RAPPORT FINAL D'OBSERVATION CITOYENNE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET COMMUNALES DU 31 MAI 2026 EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

P-N UNION CITOYENNE POUR L'ÉMERGENCE DE LA GUINÉE (UCEG)

RAPPORT FINAL DE MISSION

Date de publication : Juin 2026

INTRODUCTION

La plate-forme nationale de l'Union Citoyenne pour l'Émergence de la Guinée (PN-UCEG),a participé à la mission nationale d'observation électorale à l'occasion des élections législatives et communales du 31 mai 2026.

Accréditée par la Direction Générale des Élections (DGE), l'UCEG a déployé quarante (40) observateurs dans plusieurs régions, préfectures et communes du pays afin de contribuer à la transparence du processus électoral, à la participation citoyenne et au renforcement de la confiance du public dans les institutions démocratiques.

Afin d'assurer un suivi rigoureux du scrutin, l'UCEG a mis en place un Quartier Général (QG) national chargé de la collecte, de la centralisation, du traitement et de l'analyse des informations remontées du terrain grâce à une base de données dédiée, des fiches d'observation standardisées et un système de remontée rapide des incidents.

MÉTHODOLOGIE

La mission d'observation de l'UCEG a couvert les différentes phases du processus électoral :

-Ouverture des bureaux de vote ;

-Déroulement du vote ;

-Dépouillement ;

-Transmission des procès-verbaux ;

Compilation et centralisation des résultats.

Les données analysées proviennent :

-Des rapports des observateurs déployés ;

-Des fiches d'observation remplies sur le terrain ;

-Des remontées effectuées au QG national ;

-Des déclarations publiques de l'UCEG ;

-Des réclamations reçues des candidats et acteurs du processus électoral

-Des éléments visuels et documentaires transmis à la mission.

3. COUVERTURE DE LA MISSION

L'UCEG a assuré une présence dans plusieurs régions et localités du pays notamment :

Régions

Préfectures et communes observées

Communes de Conakry

Conakry,

Mamou,

Ratoma,

Mamou,

Dalaba

Matoto

Kindia

Pita

Lambanyi

Labé

Dabola

Tombolia

Boké

Koubia

Kaloum

Kankan

Tougué

Dixinn

Nzérékoré

Dubréka

Matam

Faranah

Coyah

Sonfonia

Mali

Lola

Guéckédou

Kagbelen

PRINCIPAUX CONSTATS

Climat général

L'UCEG a observé un climat généralement calme et pacifique dans la majorité des localités couvertes.

Les électeurs ont exercé leur droit de vote dans un environnement globalement serein malgré certaines difficultés logistiques observées localement.

Ouverture des bureaux de vote

Les observateurs ont signalé :

-Des retards dans l'ouverture de certains bureaux ;

-L'arrivée tardive de certains agents électoraux ;

-Des insuffisances ponctuelles dans la mise en place du matériel électoral.

Ces situations n'ont cependant pas empêché l'ouverture progressive des bureaux concernés.

Participation électorale

Les observateurs ont constaté une participation variable selon les zones observées.

Dans plusieurs localités, le niveau d'affluence est demeuré faible durant une grande partie de la journée.

Déroulement du vote

L'UCEG a relevé plusieurs éléments positifs :

-Présence des membres des bureaux de vote ;

-Présence des représentants des candidats ;

-Présence des forces de sécurité dans un rôle généralement préventif ;

-Respect global de l'ordre public.

Cependant, quelques préoccupations ont également été constatées :

-Difficultés d'identification de certains bureaux de vote ;

-Ruptures ponctuelles de documents électoraux dans certaines localités.

INCIDENTS ET IRRÉGULARITÉS SIGNALÉS

Parmi les incidents portés à la connaissance de la mission :

Des informations reçues par l'UCEG ont fait état d'une indisponibilité de bulletins de vote pour l'élection législative dans certaines localités.

Des préoccupations ont été remontées concernant l'absence de procès-verbaux, de fiches de résultats accessibles aux représentants présents dans certains bureaux de vote

DÉPOUILLEMENT, CENTRALISATION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS

Les observateurs ont relevé :

-Des retards importants dans certaines opérations de dépouillement ;

-Des opérations de compilation se poursuivant tard dans la nuit ;

-Des difficultés d'accès aux procès-verbaux ;

-Une disponibilité insuffisante des fiches de résultats dans plusieurs localités ;

-Des difficultés de vérification indépendante des données centralisées.

RÉCLAMATIONS REÇUES DES ACTEURS POLITIQUES

L'UCEG a reçu des réclamations provenant de certains candidats

Parmi les principales préoccupations soulevées :

-Le manque de neutralité de certains observateurs

-Non-paiement de certaines subventions de campagne ;

-Incohérences dans la cartographie des bureaux de vote ;

-Difficultés de localisation de certains centres ;

ANALYSE GÉNÉRALE

Au regard des informations recueillies, l'UCEG considère que les élections législatives et communales du 31 mai 2026 se sont déroulées dans un climat généralement apaisé.

Toutefois, plusieurs insuffisances organisationnelles ont été observées, notamment :

-Les retards d'ouverture de certains bureaux ;

-Les difficultés liées à la cartographie électorale ;

-L'accès limité à certains documents électoraux ;

-Les difficultés de suivi de la chaîne de transmission des résultats ;

-Les retards observés dans la centralisation et la publication des résultats.

Ces éléments sont susceptibles d'affecter la confiance de certains acteurs et citoyens dans le processus électoral et méritent des améliorations pour les scrutins futurs.

RECOMMANDATIONS

À la Direction Générale des Élections (DGE)

-Renforcer la planification logistique des opérations électorales ;

-Publier suffisamment tôt la cartographie définitive des bureaux de vote ;

-Assurer une meilleure signalisation des centres de vote ;

-Garantir la disponibilité des bulletins et documents électoraux dans tous les bureaux ;

-Renforcer la transparence des opérations de dépouillement et de centralisation ;

-Assurer la mise à disposition effective des procès-verbaux et fiches de résultats conformément aux principes de transparence électorale ;

-Améliorer la communication publique durant les phases de compilation et de publication des résultats.

-Aux institutions de contrôle électoral

-Examiner avec diligence les réclamations formulées par les candidats ;

-Publier les conclusions des éventuelles investigations ;

-Renforcer les mécanismes de contrôle de la chaîne de transmission des résultats.

Aux candidats et partis politiques

-Continuer à privilégier les voies légales de recours ;

-Renforcer la formation de leurs représentants ;

-Documenter systématiquement les incidents observés.

-Aux organisations de la société civile

-Renforcer les capacités d'observation citoyenne ;

-Développer davantage les outils numériques de collecte et d'analyse des données ;

-Poursuivre les actions d'éducation civique et électorale.

CONCLUSION

Pour sa première mission nationale d'observation électorale, la Plate-forme nationale de l'Union Citoyenne pour l'Émergence de la Guinée (PN-UCEG) a démontré sa capacité à déployer un dispositif structuré de collecte, de centralisation et d'analyse des informations électorales.

L'organisation félicite l'ensemble de ses observateurs, coordinateurs régionaux, partenaires techniques, médias et citoyens ayant contribué au succès de cette mission.

L'UCEG réaffirme son attachement aux principes de neutralité, d'indépendance, de transparence et de crédibilité qui ont guidé l'ensemble de son action.

L'organisation demeure convaincue que le renforcement continu de la transparence électorale, du dialogue et de la confiance entre les acteurs constitue une condition essentielle pour la consolidation de la démocratie et de la paix en République de Guinée.

Fait à Conakry, le 22 Juin 2026

Pour l'Union Citoyenne pour l'Émergence de la Guinée (UCEG)

Amadou BARRY

Président National de l'UCEG

Chef de Mission d'Observation Électorale