Congo-Kinshasa: Pénurie du sang dans les structures médicales de Kananga

Les réserves de la banque de sang de Kananga (Kasaï-Central) sont presque à sec, plongeant plusieurs hôpitaux dans une situation critique. Faute de poches de sang disponibles, des patients en attente d'une transfusion urgente voient leurs chances de survie compromises. Face à cette pénurie préoccupante, les autorités sanitaires multiplient les appels aux dons volontaires.

Trouver du sang pour une transfusion est devenu un véritable défi à Kananga.

Chaque jour, des patients sont admis dans les hôpitaux avec un besoin urgent de transfusion. Il s'agit surtout de femmes après un accouchement, d'enfants souffrant d'anémie ou de victimes d'accidents. Mais, bien souvent, la réponse est la même : il n'y a pas de sang disponible. Au centre de santé de référence Kamulumba État, l'infirmier titulaire, Cadet Ntumba, explique que l'équipe médicale est obligée de pratiquer la transfusion dite « à chaud » :

« Quand nous avons des cas, nous cherchons les membres de la famille de la personne malade. Parfois, la famille peut manquer quelq'un qui le même groupe sanguin. Les membres de la famille peuvent chercher une autre personne. On fait les analyses, si le sang est compatible on prélève ».

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Manque des donneurs volontaires

Cette solution permet parfois de sauver des vies. Mais les recherches peuvent prendre plusieurs heures pour trouver un donateur compatible. Jacques Ilunga en garde un souvenir douloureux. Son oncle est décédé avant d'être transfusé.

"Nous avons amené mon oncle à l'hôpital provincial, il était malade et avait besoin qu'il soit perfusé. Mais comme il n'y avait pas du sang sur place, il est décédé".

À la banque de sang, les stocks est faible. Le coordonnateur provincial indique qu'il y a plus de dix ans, la province n'avait pas des frigos pour garder du sang. Mais récemment, le gouvernement central a doté cette structure de frigos mais la difficulté persiste : le manque des donneurs volontaires. Il invite la population à avoir la culture de donner le sang pour sauver des vies humaines.