Congo-Kinshasa: Des rumeurs sur Ebola affectent l'activité des bouchers à Bunia

La désinformation autour de l'épidémie d'Ebola commence à peser sur l'activité des bouchers. Depuis plusieurs jours, des messages relayés sur les réseaux sociaux déconseillent la consommation de la viande de boeuf, poussant de nombreux habitants à déserter les boucheries. Intervenant sur Radio Okapi mercredi 7 juillet, des professionnels du secteur ont affirmé leur inquiète face à cette situation.

Les bouchers de Bunia parlent d'une baisse sensible de leur clientèle. Leur association a officiellement saisi les autorités provinciales de la Division de la Pêche et de l'Élevage pour dénoncer une campagne de désinformation qui, selon elle, met en péril leurs activités.

« Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux affirmant que la viande de boeuf contient le virus d'Ebola. Pourtant, notre viande provient des abattoirs contrôlés par les services vétérinaires qui apprécient l'état de santé de la vache abattue », a déploré le boucher Jean Fuastin Unyuti.

Face à cette inquiétude, les autorités vétérinaires assurent la population qu'aucune preuve scientifique n'établit un lien entre la consommation de viande de boeuf issue des circuits officiels et la transmission du virus Ebola.

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En revanche, elles déconseillent la consommation de viande de brousse pendant cette période d'épidémie. Olivier Lumago, médecin vétérinaire, explique :

« La viande de boeuf, de chèvre ou de porc peut être consommée sans danger ; à condition qu'elle provienne d'un circuit contrôlé et qu'elle soit correctement cuite. Durant cette période d'épidémie (d'Ebola), nous recommandons donc vivement à la population de s'abstenir de chasser, de manipuler ou de consommer les animaux sauvages c'est-à-dire les singes, les chauves-souris, les primates ou autres ».

Cependant, il demeure difficile pour les consommateurs d'identifier les boucheries qui commercialisent de la viande provenant d'abattoirs officiels ; ce qui entretient le doute au sein de la population locale.