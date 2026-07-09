Soudan: Le pays et la FAO renforcent leur coopération pour soutenir le développement agricole

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem, s'est entretenu avec le sous-directeur général et représentant régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, M. Abdelhakim Elwaer, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération en appui au redressement, à la reconstruction et au développement du secteur agricole au Soudan.

Le ministre a souligné le rôle stratégique de l'agriculture dans l'économie nationale et appelé à un soutien international accru pour moderniser les infrastructures agricoles, renforcer les capacités nationales et accroître la productivité. De son côté, le responsable de la FAO a présenté les grandes lignes du futur Cadre de programmation par pays de l'organisation, destiné à accompagner les priorités du Soudan en matière de relance économique, de résilience et de développement des systèmes agroalimentaires.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination afin d'aligner les programmes de la FAO sur les priorités nationales, de soutenir les efforts de redressement, de renforcer la sécurité alimentaire et de promouvoir un développement agricole durable.