Soudan: Le Centre Roi Salmane pour l'aide humanitaire souligne l'importance des partenariats humanitaires au profit des communautés touchées par les crises

8 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le conseiller de l'Organisation Addition for Disaster Relief and Development, partenaire national du Centre Roi Salmane pour l'aide humanitaire et les secours, Dr. Siraj Al-Din Abdelghafar, a souligné l'importance des partenariats humanitaires pour soutenir les communautés touchées par les crises. Il a indiqué que le Centre avait mis en oeuvre, au Soudan, son projet de distribution de viande de sacrifice pour l'année 1447 de l'Hégire, au profit de 12 600 bénéficiaires.

Le conseiller Dr. Siraj Al-Din Abdelghafar a précisé que 1 067 sacrifice avaient été distribués aux familles les plus vulnérables parmi les personnes déplacées et les communautés d'accueil dans les États de Khartoum, d'AlGazeira, du Nil Blanc et du Nord-Kordofan, dans le cadre des efforts visant à renforcer la protection sociale et à alléger les difficultés humanitaires et économiques.

Il a ajouté que cette initiative s'inscrit dans le prolongement des actions humanitaires menées par le Centre Roi Salmane au Soudan dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'abri, de la santé, de l'eau et des moyens de subsistance, réaffirmant la poursuite de ses programmes dans les différents États du pays en coordination avec les autorités compétentes et les partenaires.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.