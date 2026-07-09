Le conseiller de l'Organisation Addition for Disaster Relief and Development, partenaire national du Centre Roi Salmane pour l'aide humanitaire et les secours, Dr. Siraj Al-Din Abdelghafar, a souligné l'importance des partenariats humanitaires pour soutenir les communautés touchées par les crises. Il a indiqué que le Centre avait mis en oeuvre, au Soudan, son projet de distribution de viande de sacrifice pour l'année 1447 de l'Hégire, au profit de 12 600 bénéficiaires.

Le conseiller Dr. Siraj Al-Din Abdelghafar a précisé que 1 067 sacrifice avaient été distribués aux familles les plus vulnérables parmi les personnes déplacées et les communautés d'accueil dans les États de Khartoum, d'AlGazeira, du Nil Blanc et du Nord-Kordofan, dans le cadre des efforts visant à renforcer la protection sociale et à alléger les difficultés humanitaires et économiques.

Il a ajouté que cette initiative s'inscrit dans le prolongement des actions humanitaires menées par le Centre Roi Salmane au Soudan dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'abri, de la santé, de l'eau et des moyens de subsistance, réaffirmant la poursuite de ses programmes dans les différents États du pays en coordination avec les autorités compétentes et les partenaires.