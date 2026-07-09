Soudan: Al-Eiser salue le soutien de l'UNESCO et de l'Italie à la réhabilitation du Musée national

8 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, a salué le partenariat avec l'UNESCO et l'Agence italienne de développement en faveur de la réhabilitation du musée national du Soudan.

Il a souligné les efforts du gouvernement pour protéger le patrimoine culturel et récupérer les antiquités, malgré les défis liés à la guerre, appelant à un soutien international accru pour la restitution des biens culturels et la reconstruction du secteur.

De son côté, le représentant de l'UNESCO a réaffirmé son engagement à accompagner le Soudan dans la protection du patrimoine, notamment à travers des programmes de formation et la lutte contre le trafic des antiquités.

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