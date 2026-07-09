Ethiopie: Le pays franchit une nouvelle étape importante au sein de l'OMC grâce à un accord commercial avec la Thaïlande

Addis Ababa — L'Éthiopie a franchi une nouvelle étape décisive dans son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) après avoir signé un protocole bilatéral d'accès au marché avec la Thaïlande au siège de l'OMC à Genève.

Cette initiative devrait renforcer les progrès de l'Éthiopie vers son adhésion à part entière au système commercial mondial.

L'accord a été signé par l'ambassadeur Tsegab Kebebew Daka, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations unies et d'autres organisations internationales à Genève, et par l'ambassadrice Pimchanok Pitfield, représentante permanente de la Thaïlande auprès de l'OMC et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de hauts responsables des deux pays, de représentants du Secrétariat de l'OMC et de la vice-ministre thaïlandaise du Commerce, le Dr Kirida Bhaopichitr.

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S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Tsegab a qualifié cet accord de percée majeure dans les négociations d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC.

L'ambassadeur a également réaffirmé que l'adhésion à l'OMC restait une priorité nationale stratégique dans le cadre du programme global de réformes macroéconomiques du gouvernement.

Il a déclaré que l'aboutissement des négociations bilatérales témoignait de l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'un système commercial multilatéral transparent, prévisible et fondé sur des règles, tout en ouvrant de nouvelles perspectives en matière de commerce, d'investissement et de croissance économique durable.

« Ce protocole représente bien plus que la conclusion de négociations bilatérales », a déclaré l'ambassadeur Tsegab.

Il a ajouté : « Il reflète l'amitié durable entre l'Éthiopie et la Thaïlande, notre confiance partagée dans le système commercial multilatéral et notre engagement commun en faveur du développement du commerce, des investissements et de la coopération économique. »

L'ambassadeur a souligné que chaque accord bilatéral d'accès au marché conclu avec succès rapproche l'Éthiopie de son adhésion à l'OMC et renforce la confiance internationale dans les réformes économiques en cours dans le pays.

La vice-ministre thaïlandaise du Commerce, le Dr Kirida Bhaopichitr, s'est félicitée de cette signature, qu'elle a qualifiée de nouvelle étape importante dans le partenariat économique croissant entre les deux pays.

Elle a réaffirmé le soutien sans faille de la Thaïlande à l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC, se déclarant convaincue que cet accord permettrait d'approfondir les échanges bilatéraux, de stimuler les investissements et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique.

Mme Kirida a également réitéré l'engagement de la Thaïlande à travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie pour promouvoir un système commercial multilatéral ouvert, transparent, inclusif et fondé sur des règles, favorisant le développement durable et la prospérité partagée.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer le système commercial multilatéral et ont souligné l'importance stratégique de l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC pour accélérer la transformation économique du pays, renforcer le développement durable et approfondir son intégration dans l'économie mondiale.

À cette occasion, l'ambassadeur Tsegab a exprimé la gratitude de l'Éthiopie envers le gouvernement thaïlandais pour son engagement constructif et son soutien indéfectible tout au long des négociations. Il a également félicité le Secrétariat de l'OMC, la Division des adhésions, le président du groupe de travail de l'OMC sur l'adhésion de l'Éthiopie, ainsi que les membres de l'OMC pour leur assistance technique et leur coopération continues dans la poursuite du processus d'adhésion de l'Éthiopie.

Ce dernier accord devrait venir s'ajouter à la liste croissante des négociations bilatérales d'accès au marché conclues avec succès par l'Éthiopie, rapprochant ainsi le pays un peu plus de son adhésion à l'OMC et renforçant son engagement en faveur d'une économie ouverte, compétitive et intégrée à l'échelle mondiale.